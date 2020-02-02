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02.02.2020 20:30
Рубрика: Экономика

Туризм перешел на чартеры

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 21(8075)
С 1 февраля 2020 года временно приостановлены регулярные пассажирские авиаперевозки российскими и китайскими авиакомпаниями, в том числе коммерческие, из России в Китай и в обратном направлении. "Исключение составляют регулярные рейсы Москва - Пекин и обратно, Москва - Шанхай и обратно, Москва - Гуанчжоу и обратно, Москва - Гонконг и обратно", - уточнили в Минтрансе.

Рейсы российских авиаперевозчиков переведены с регулярной основы на чартерную. В частности, чартерными рейсами в плановом порядке до 4 февраля должны вернуться все российские организованные туристы с острова Хайнань, сообщали ранее в Ростуризме.

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Сектор авиаперевозок уже сейчас начинает испытывать сложности, считает руководитель портала "Авиация России" Андрей Величко. В результате сокращения количества рейсов на авиакомпании ляжет финансовая нагрузка в большей мере, чем это было в прошлом году после отмены рейсов в Грузию. "Каковы конкретно будут финансовые последствия для авиаперевозчиков, станет ясно через некоторое время. Нужно подождать, по крайней мере, до середины лета. И если ситуация не изменится в положительную сторону, потери будут серьезными", - говорит он.

Потери будут связаны и с утратой роялти - платежей иностранных компаний за пролет над территорией России по транссибирскому маршруту. Зарубежные авиакомпании в массовом порядке отменяют рейсы в КНР. Специалисты оценивают ежегодный объем платежей роялти более чем в 0,5 млрд долларов.

Туристический бизнес свои возможные потери уже посчитал. "Если до марта ситуация не стабилизируется, то потери на рынке въездного туризма могут составить до 100 млн долларов", - заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Потери на рынке въездного туризма к марту могут достичь 100 млн долларов

Туристический бизнес свои возможные потери уже посчитал. "Если до марта ситуация не стабилизируется, то потери на рынке въездного туризма могут составить до 100 млн долларов", - заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

В случае разрастания эпидемии в ближайший месяц последствия ощутят и другие секторы экономики. Если прерывается грузопоток в рамках торговых и инвестиционных отношений, это неизбежно влияет на смежные отрасли, отметил в беседе с "РГ" доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Петр Мозиас. По его мнению, в случае неблагоприятного развития событий с распространением инфекции снижение темпов экономического роста в России может составить 0,1-0,2 процентного пункта. Негативный сценарий возможен, если ситуация затянется на несколько месяцев, уточнил он.

Инфографика "РГ"/ Михаил Шипов/ Александр Чистов/ Евгений Гайва
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