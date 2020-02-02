Сербы призвали помнить преступления и зверства усташей

В воскресенье в Республике Сербской (РС) отдают дань памяти жертвам усташского террора, совершенного в феврале 1942 года в селах Дракулич, Шарговац, Мотике и шахте Раковац (в настоящее время - территория общины Баня-Лука). Тогда в ходе бесчеловечной резни солдаты личной охраны главы марионеточного Независимого Государства Хорватия (НГХ) Анте Павелича и 8-го усташского батальона зверски убили 2315 мирных сербов, из которых 551 - дети в возрасте до 14 лет.

Президент РС Желька Цвиянович заявила о том, что "тяжесть преступления и массовой бойни, которую устроили усташи, обязывает нас вспомнить жертв тех злодеяний и отдать им дань памяти, но, вспоминая прошлое, мы глубже и серьезнее размышляем о настоящем и, особенно, о будущем". При этом она напомнила тот факт, что в указанных селах "в окрестностях Баня-Луки самым свирепым образом в течение одного дня без единого выстрела и в целях осуществления геноцида ножами, топорами, кирками и другим холодным оружием убито 2315 сербов, из которых 551 ребенок".

По данным историков, карательной операцией тогда командовал капитан усташей Йосип Мишлов при поддержке монаха-францисканца Мирослава Филиповича (организатор массовых убийств сербов и евреев, получивший прозвище "Дьявол из Ясеноваца"). Именно последний приказал сначала убить всех детей. План операции составил комендант Виктор Гутич. Все преступники были из гарнизонов Загреба и Баня-Луки.

Следует отметить, что после войны Филипович был осужден военным судом Югославии и приговорен к смерти через повешение. Виктор Гутич сбежал в Италию, но вскоре местные власти выдали его, и уже 20 февраля 1947 года злодей был повешен в Баня-Луке.

Напомним, что в состав марионеточного Независимого Государства Хорватия (1941 -1945) входили часть современной Республики Хорватии (РХ) без Истрии и большей части Далмации, а также вся современная Босния и Герцеговина, некоторые районы Словении и Срем. Усташеский концентрационный лагерь Ясеновац стал символом преступлений НГХ и был третьим по количеству жертв в Европе (1941 - 1945) после Освенцима и Треблинки.

Главными своими врагами усташи тогда объявили православных сербов. Руководитель НГХ Анте Павелич и министр образования, писатель Миле Будак хотели решить сербский вопрос радикально: треть - уничтожить, треть - насильно сделать католиками, треть - выселить в Сербию. Лозунг, придуманный Будаком, гласил: "Сербов - на вербы".

Между тем

В ближайшее время в Белграде появится памятник Диане Будисавлевич. Тем самым и в сербской столице будет увековечен подвиг одной из самых легендарных женщин прошлого столетия, благодаря усилиям которой из нацистских концлагерей в Югославии были спасены более 15 тысяч детей.

Кроме того, и прославленный режиссер Эмир Кустурица рассказал о своем намерении в обозримой перспективе снять фильм о концентрационном лагере времен Второй мировой войны - Ясеноваце, где усташи убили около 700 тысяч евреев, сербов, цыган и антифашистов. При этом, по его словам, картина будет посвящена именно роли и личности Дианы Будисавлевич, спасавшей детей из лагеря смерти. "У меня есть дивная идея снять картину по аналогии с фильмом Спилберга о том, как кто-то спасает детей", - подчеркивал Кустурица, добавляя, что обязательно реализует проект об этой великой женщине.

История нашей героини такова. Диана родилась 15 января 1891 года в Инсбруке (Австро-Венгрия) в известной семье Обексер. Спустя два года после замужества (супруг - Юлий Будисавлевич, этнический серб, врач) в 1919 году Диана оказалась на Балканах и жила в Загребе.

В апреле 1941 года Югославия оказалась захвачена фашистскими войсками и их пособниками - усташами, осуществлявшими геноцид сербов, евреев и цыган, создав многочисленные концентрационные лагеря в Хорватии. В декабре 1941-го Диана организовала системную работу по спасению детей и женщин в различных концлагерях на территории Югославии, в том числе и в печально известном Ясеноваце. Она умело использовала свои австрийские корни, авторитет и влияние мужа для создания каналов переправки детей из лагерей смерти в Австрию, где их затем усыновляли. В этой операции, вошедшей в историю как самая крупная акция такого рода по спасению людей во время Второй Мировой войны, погибло 11 ее помощников.

"Я исходила из того, что не считаю свою жизнь более ценной, чем жизни безвинно страдающих, и у меня есть возможность им помочь, при этом, прежде всего, имею в виду детей, моя жизнь была достаточно богатой и я приму события такими, какими они будут", - писала Диана в дневнике, который вела с 23 октября 1941 года.

По оценкам историков, благодаря усилиям Дианы Будисавлевич и ее сторонников из концлагерей было вызволено 15 536 детей. В 2011 году Синод Сербской Православной Церкви "за невероятный подвиг милосердия и героизм" посмертно наградил Диану Будисавлевич орденом "Святой царицы Милицы".

Эксперты подчеркивают, что истина о героической жизни доктора незаслуженно долго томилась на задворках истории, а ситуация только сейчас начинает исправляться. Так, в апреле 2018 года режиссер Сладжана Зарич при поддержке Радио и телевидения Республики Сербской продемонстрировала документальный фильм о Будисавлевич. Он был представлен на суд общественности в Баня-Луке в рамках, проходивших здесь "Дней памяти", когда сербы вспоминают своих детей, ставших жертвами внешних агрессоров в XX веке, в том числе и со стороны НАТО.

"Мы говорим о 20 тысячах детей, убитых в Ясеноваце, и это число могло быть значительно больше, если бы не было Будисавлевич и ее соратников, которые буквально вытаскивали детей из Ясеноваца и спасали им тем самым жизни", - говорит Зарич, добавляя, что картина снималась в Республике Сербской, Сербии, Австрии, Хорватии.

В фильме рассказывается история Добрилы Куколь, которая в десятилетнем возрасте оказалась в лагере смерти. Женщина вспоминает, что ее с мамой отделили от отца и брата, которых она никогда больше не видела, и как она впервые столкнулась со зверством усташей: "Один их них отобрал грудного ребенка у матери, нанизал его на саблю и бросил псам, а женщина, бросившаяся защищать свое чадо, также завершила свою жизнь в канаве".

"В один из дней нас построили. От мамы я услышала, что нас ведут к какой-то женщине, которая работает в "Красном кресте". Позднее я узнала, что это была Диана", - отметила Куколь, сообщив, что стараниями Будисавлевич она была передана в приемную семью, где ее родителями стали хорват и венгерка.

Доктор Милутин Вучковац семилетним ребенком оказался в лагере и остался жив только благодаря действиям Дианы Будисавлевич. Он уверен, что ее подвиг заслуживает Нобелевской премии: "Я смотрел, как умирают мои ровесники, промерзшие, голодные. Только когда был опубликован "Дневник" я узнал, что в Ябланац приезжала Диана Будисавлевич. Она многим помогла спастись. То, что я ребенком смотрел смерти в глаза, позже помогло мне исполнить желание отца: поступить на медицинский факультет и посвятить свою жизнь другим. Став гинекологом, я помог родиться тысячам детей. А крик новорожденного ребенка всегда отличу от тех криков, которые слышал тогда, семилетним ребенком. Сегодня я счастливый человек".