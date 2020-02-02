"Тампа-Бэй" обыграла "Сан-Хосе" благодаря голу Кучерова

"Тапма-Бэй" в гостях переиграла "Сан-Хосе" со счетом 3:0. 24-ю шайбу в сезоне забросил Никита Кучеров.

Счет в матче был открыт лишь во втором периоде. С передачи российского защитника "молний" Михаила Сергачева отличился Стивен Стэмкос. Сергачев набрал 26-е очко в сезоне (7 шайб и 19 передач).

В конце третьего периода все вопросы о победителе снял Никита Кучеров, забросивший 24-ю шайбу в сезоне. Всего в активе самого результативного хоккеиста прошлого сезона стало 61 очко (24 шайбы и 37 передач). А точку в матче поставил Ондржей Палат.

В другом матче дня "Филадельфия" обыграла "Колорадо" со счетом 6:3. В составе проигравших защитник Никита Задоров забил гол и сделал передачу. Также один раз в качестве ассистента отметился и его партнер по команде Валерий Ничушкин.