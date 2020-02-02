Тренер Марии Ласицкене о секретах подготовки чемпионки

Трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене выиграла турнир "Битва полов", который прошел на малой арене "Салют Гераклион" и собрал наших ведущих прыгунов в высоту. Спортсменка показала лучший результат сезона в мире - 2,04 м.

Однако к международным стартам ни у Ласицкене, ни у других российских легкоатлетов, уже выступавших в нейтральном статусе, допуска пока нет.

О том, как сохранить талант и чемпионский характер в таких непростых условиях, корреспонденту "РГ" рассказал тренер Марии Геннадий Габрилян.

Геннадий Гарикович, Маша всегда очень сосредоточена по ходу соревнований, но и после победы большого всплеска эмоций мы никогда не наблюдаем. Почему так происходит?

Геннадий Габрилян: Мы с Машей в этом похожи. Кажется, что, прыгни моя спортсменка за 2 метра на завтрашнем старте, я буду скакать до потолка от радости. Но когда Маша на самом деле берет высоту и побеждает, внешне у меня нет никаких эмоций. И, знаете, это приятное чувство - чувство уверенности, стабильности. Хотя внутри все кипит. И у Маши тоже. Но вы правы, она редко поднимет руки, крикнет, когда все складывается успешно. Мимика ее лица не меняется. Так было и на чемпионате мира 2015 года в Пекине, где Маша в первый раз выиграла титул. Соратники по сборной, тренеры шумно, громко праздновали, я же сидел и молчал. В тот момент думал, все ли я успел посмотреть, планировал, как действовать дальше. С одной стороны, это такие тормозящие эффекты. С другой, раскрепощение до такой степени, что не даешь воли внутренним эмоциям. Наверное, именно так и правильно. Это и есть регуляция внутренних резервов и эмоций, сохранение их на дальнейшую работу. Так устроена психология. Этот процесс является неотъемлемой частью нашей подготовки.

Самая долгая победная серия Ласицкене состояла из 45 стартов. Страшно проигрывать, когда все вокруг ведут счет, ждут очередного триумфа или, наоборот, осечки? Как контролировать ситуацию?

Геннадий Габрилян: Одно и то же психологическое состояние - например, страх- можно направить как на вред, так и на пользу. Маша была талантливым ребенком. Но с самого детства, собираясь прыгать в длину или в высоту, она признавалась, что боится. Я не стал купировать и блокировать это чувство. Наоборот, говорил: "Бойся, Маша, бойся!" Я разрешил ей бояться, и тогда начали закладываться стереотипы, когда страх не сковывал ее, а шел на благо, открывая внутренние резервы, чтобы сделать какое-то чудо в стрессовой ситуации. Так что тот детский страх помог Марии в дальнейшей профессиональной деятельности. Чем ответственнее соревнование, чем сильнее соперник, чем больше зрителей и журналистов и, вполне возможно, недоброжелателей, тем сильнее переживания. Все ждут побед и мировых рекордов, кто-то желает неудачи. В определенном плане это угнетает психику. Но Маша несет этот большой груз ответственности, который помогает ей делать еще большие чудеса.

На турнире "Битва полов" Ласицкене показала лучший результат сезона в мире, прыгнув на 2,04!

А если все-таки случается ошибка, поражение?

Геннадий Габрилян: Я расскажу вам такую историю. В 2015 году Маша в роли лидера и фаворитки ехала на первенство Европы среди молодежи в Таллине - заключительный для нее старт в этой возрастной категории. Она уже участвовала во взрослых турнирах, ради поездки в Эстонию даже пропустила один из этапов "Бриллиантовой лиги". Вся сборная смотрела на нее как на потенциального победителя. Но получилось так, что не справилась с одной из начальных высот и заняла последнее место. Все в шоке. Представляете, какой был стресс. Однако через неделю она прыгнула за 2 метра. Провальный старт дал огромный толчок вперед. Все такие ошибки идут на улучшение результата. Я постарался все это внести в систему подготовки. Или вот вам еще один пример. Спортсменка берет высоту и начинает танцевать, показывая свое превосходство, пытаясь деморализовать соперницу, которой после нее предстоит штурмовать критическую высоту. Она думает, что давит на Машу, но не понимает, что сама роет себе яму. На этом все построено. Это движущая сила. Когда человек борется с собой, со своими страхами, он способен на многое. Я считаю, это является психологией спорта будущего.

Но вот будущее Маши и других наших легкоатлетов неясное. Как мотивировать спортсменку, которая может пропустить вторую Олимпиаду?

Геннадий Габрилян: Для любого спортсмена самая большая награда - олимпийская медаль. Но человек так устроен, что, когда перед ним ставишь преграды, он из последних сил карабкается, стареется идти вперед. На такое способны сильные люди. На протяжении последних четырех лет наша подготовка была намного ответственнее, чем к Олимпиаде в Рио. Учитывая все обстоятельства, не факт, что мы поедем в Токио. В такой ситуации руки могут опуститься. Но не тут-то было. Уверен, что найдутся силы еще больше работать. Каждый шаг к достижению "золота" Олимпиады становится ценнее. Это и есть сила воли, преодоление чувства неуверенности, боязни, когда страх помогает делать чудеса. Маша в стрессовом состоянии. Тем не менее, она находит силы улыбаться, тренироваться, мечтать, идти к своей цели.