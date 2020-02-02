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02.02.2020 20:11
Рубрика: В мире

Жилье "для своих"?

Трудно ли мигранту арендовать квартиру в Германии
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 21(8075)
Многие мигранты, приехавшие в Германию, не могут найти жилье из-за происхождения. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Федеральное ведомство по борьбе с дискриминацией. По его данным, с такими трудностями сталкивались 35 процентов респондентов - то есть каждый третий иностранец.
Многие немцы опасаются сдавать жилье соискателям с "миграционным бэкграундом". Фото: EPA Многие немцы опасаются сдавать жилье соискателям с "миграционным бэкграундом". Фото: EPA
Многие немцы опасаются сдавать жилье соискателям с "миграционным бэкграундом". Фото: EPA

С 2015 года, когда в стране разразился миграционный кризис, правительство ФРГ вложило миллионы евро в строительство общежитий для соискателей убежища. И хотя в некоторых приютах, которые посещала корреспондент "РГ", мигранты вместе с семьями могут жить годами, большинству рано или поздно приходится искать постоянное жилье.

Фото: AP Photo/Jens Meyer
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"Только для немцев", "никаких мигрантов" - такие пометки в последнее время можно встретить в объявлениях арендодателей. Как отмечает портал schwaebische.de, попадаются и более дипломатично завуалированные формулировки, например: "Только для полностью интегрированных соискателей". Некоторые пишут открытым текстом: "Мы придерживаемся религиозного нейтралитета, так что любые платки, закрывающие голову и лицо, неприемлемы". В соцсетях эту тему бурно обсуждают. Одни называют "выбор гражданина, кому сдавать или не сдавать квартиру, его личным делом". Другие ссылаются на закон об "единообразном обращении", который может служить основанием для судебного иска. Так, в начале этого года столичная компания недвижимости выплатила компенсацию в 3000 евро жителю Берлина с двойным, немецко-турецким, гражданством, который сумел доказать факт дискриминации. Потерпевший по имени Мехмет четыре раза пытался снять жилье, однако всякий раз оно оказывалось "занятым". Но стоило заявку на ту же квартиру отправить его коллеге за подписью Михаэла Грюнберга, как на нее мгновенно откликались. В октябре переселенец из Буркина-Фасо отсудил 1000 евро у частного лица, опубликовавшего объявление о "сдаче недвижимости немцам".

Фото: wavebreakmedia / iStock
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"В моем доме живут итальянцы, турки, и не все на немецком говорят как на родном, - поделилась с "РГ" соотечественница Татьяна, живущая и работающая в крупной международной компании в Дюссельдорфе. - Если иностранец совсем не знает языка, не имеет работы и полиса страхования ответственности (на случай потопа или другого ущерба), то, конечно, ему сдавать жилье не захотят. Если же он способен уплатить двухмесячный залог, хорошо говорит по-немецки и имеет в городе знакомых, которые могли бы при необходимости за него поручиться, то, насколько я могу судить по собственному опыту, проблем возникнуть не должно". По словам собеседницы "РГ", с проблемами могут столкнуться не только безработные беженцы, но и, например, иностранные студенты, которые только приехали учиться по визе. Правда, они могут рассчитывать на комнату в общежитии. "Мне везло, - признает Татьяна. - Сначала комнату дали в порядке помощи иностранцам. Пока я искала работу, хозяйка сдала мне жилье просто потому, что я ей понравилась лично (плюс со мной приезжал муж кузины, и он немец). При этом у меня были в порядке все документы. Побегать пришлось, конечно, но не критично. Я изучила около десяти предложений, в итоге выбирала из двух вариантов".

В крупных городах, особенно в Берлине, от дефицита жилья и высоких цен на него страдают и сами немцы. Еще один нюанс: очень часто квартиры в ФРГ сдаются без мебели, так что жильцам придется раскошелиться еще и на обустройство "гнездышка".

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