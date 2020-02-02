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02.02.2020 23:38
Рубрика: Общество

Ушел из жизни выдающийся российский археолог Валентин Янин

Текст: Юрий Медведев
Ушел из жизни выдающийся российский археолог Валентин Янин. Про него говорили, что он открыл нам новые страницы истории Древней Руси, без его работ наше знание было бы не только не полным, но и ошибочным.
Фото: Михаил Мордасов/ РИА Новости Фото: Михаил Мордасов/ РИА Новости
Фото: Михаил Мордасов/ РИА Новости

Прежде всего, это касается жизни простых людей. В середине XX века ученые имели всего три пергаментных документа начала XIII века и не осталось ни одного листа пергамента более раннего времени. Разумеется, речь не о церковных книгах XI-XIII веков, сохранившихся в каменных церквах и монастырях, а о сведениях о гражданской истории. Что же касается древних летописей, то в них описывали войны и жизнь элиты. Там практически не было простого человека, его повседневной жизни.

Прорыв произошел в 1951 году, когда в Новгороде были найдены первые берестяные грамоты. Эта сразу стало мировой сенсацией. В руках ученых оказались неизвестные уникальные свидетельства о повседневной жизни всех слоев средневекового общества. Жизни, которая многие века была "белым пятном" в нашей истории.

Валентин Янин впервые приехал в Новгород работать в археологической экспедиции в 1947 году, и, по сути, остался там на всю жизнь. Он автор 24 монографии и более 600 научных трудов, посвященных истории и культуре Новгорода Великого, был участником многих связанных с Новгородом открытий, в том числе Новгородской Псалтыри - древнейшей славянской книги, датируемой началом XI века. Научно-популярная книга Янина "Я послал тебе бересту" принесла ему множество наград, в том числе Государственную премию СССР (1970), и была переведена на множество языков.

Валентин Лаврентьевич Янин родился 6 февраля 1929 года в городе Вятка (ныне Киров). Он с отличием закончил исторический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, а уже через три года защитил кандидатскую диссертацию "Денежно-весовые системы домонгольской Руси". В 34 года за книгу "Новгородские посадники" ему была присуждена ученая степень доктора исторических наук. С 1962 года он возглавлял Новгородскую археологическую экспедицию, с 1990 года был академиком РАН.

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