Ушел из жизни выдающийся российский археолог Валентин Янин

Прежде всего, это касается жизни простых людей. В середине XX века ученые имели всего три пергаментных документа начала XIII века и не осталось ни одного листа пергамента более раннего времени. Разумеется, речь не о церковных книгах XI-XIII веков, сохранившихся в каменных церквах и монастырях, а о сведениях о гражданской истории. Что же касается древних летописей, то в них описывали войны и жизнь элиты. Там практически не было простого человека, его повседневной жизни.
Прорыв произошел в 1951 году, когда в Новгороде были найдены первые берестяные грамоты. Эта сразу стало мировой сенсацией. В руках ученых оказались неизвестные уникальные свидетельства о повседневной жизни всех слоев средневекового общества. Жизни, которая многие века была "белым пятном" в нашей истории.
Валентин Янин впервые приехал в Новгород работать в археологической экспедиции в 1947 году, и, по сути, остался там на всю жизнь. Он автор 24 монографии и более 600 научных трудов, посвященных истории и культуре Новгорода Великого, был участником многих связанных с Новгородом открытий, в том числе Новгородской Псалтыри - древнейшей славянской книги, датируемой началом XI века. Научно-популярная книга Янина "Я послал тебе бересту" принесла ему множество наград, в том числе Государственную премию СССР (1970), и была переведена на множество языков.
Валентин Лаврентьевич Янин родился 6 февраля 1929 года в городе Вятка (ныне Киров). Он с отличием закончил исторический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, а уже через три года защитил кандидатскую диссертацию "Денежно-весовые системы домонгольской Руси". В 34 года за книгу "Новгородские посадники" ему была присуждена ученая степень доктора исторических наук. С 1962 года он возглавлял Новгородскую археологическую экспедицию, с 1990 года был академиком РАН.