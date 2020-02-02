В Австрии слепили самого большого снеговика в мире

В Австрии слепили самого высокого в мире снеговика высотой 38,4 метра. На его создание ушло 800 тонн снега. Впрочем, слепили - глагол больше условный, снеговика создавали при помощи системы снежных пушек, которые обычно используются для создания горнолыжных трасс.
В результате в местечке Ризнеральм в Верхней Штирии, где находится популярный у иностранцев горнолыжный курорт с извилистыми трассами для спуска, был поставлен мировой рекорд, который зарегистрировали для внесения в Книгу рекордов Гиннеса, сообщает Kronen Zeitung.
В диаметре снеговик достигает 30 метров. При этом у Ризи ("великан" с немецкого) отсутствует живот. Лепить "великана" начали еще в середине декабря 2019 года, расходы на его создание в течение 40 дней составили около 60 тысяч евро. Большинство средств ушло на оплату аренды снежных пушек.
"Отец великана" 52-летний Герхард Пир, у которого возникла идея попытаться установить новый рекорд, был вдохновлен самым большим снеговиком в мире, который в 2008 году создали в американском штате Мэн. Его высота составила 37,21 метра. "Мне нравится делать это для детей, которые в основном не знают, что раньше снеговики стояли почти перед каждым домом, когда были настоящие зимы с большим количеством снега", - объяснил цель создания снеговика Ризи Герхард Пир.
Возведенная инженером и его помощниками гигантская фигура снеговика уже прошла испытание на прочность при порывах ветра более 100 километров в час, которые прошли на горнолыжном курорте во вторник вечером. Правда, уверяют его создатели, "великану" пришлось заменить его шляпу диаметром почти два метра на более прочную.
Austria is home to the world's tallest snowman, after entering the Guinness World Records on Saturday 😀 pic.twitter.com/4MrdtsHDpX— Gennady Simanovsky (@GennadySimanovs) February 2, 2020