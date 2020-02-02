В Австрии слепили самого большого снеговика в мире

В Австрии слепили самого высокого в мире снеговика высотой 38,4 метра. На его создание ушло 800 тонн снега. Впрочем, слепили - глагол больше условный, снеговика создавали при помощи системы снежных пушек, которые обычно используются для создания горнолыжных трасс.

В результате в местечке Ризнеральм в Верхней Штирии, где находится популярный у иностранцев горнолыжный курорт с извилистыми трассами для спуска, был поставлен мировой рекорд, который зарегистрировали для внесения в Книгу рекордов Гиннеса, сообщает Kronen Zeitung.

В диаметре снеговик достигает 30 метров. При этом у Ризи ("великан" с немецкого) отсутствует живот. Лепить "великана" начали еще в середине декабря 2019 года, расходы на его создание в течение 40 дней составили около 60 тысяч евро. Большинство средств ушло на оплату аренды снежных пушек.

"Отец великана" 52-летний Герхард Пир, у которого возникла идея попытаться установить новый рекорд, был вдохновлен самым большим снеговиком в мире, который в 2008 году создали в американском штате Мэн. Его высота составила 37,21 метра. "Мне нравится делать это для детей, которые в основном не знают, что раньше снеговики стояли почти перед каждым домом, когда были настоящие зимы с большим количеством снега", - объяснил цель создания снеговика Ризи Герхард Пир.

Возведенная инженером и его помощниками гигантская фигура снеговика уже прошла испытание на прочность при порывах ветра более 100 километров в час, которые прошли на горнолыжном курорте во вторник вечером. Правда, уверяют его создатели, "великану" пришлось заменить его шляпу диаметром почти два метра на более прочную.