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02.02.2020 20:16
Рубрика: В мире

Эпидемия ксенофобии

В Европе стали унижать азиатов из-за коронавируса
Текст: Вячеслав Прокофьев ("Российская газета", Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 21(8075)
Типичная сценка в парижском метро. Как только в вагон заходят люди с азиатский внешностью, некоторые пассажиры спешат выйти из него. Другие же, не успевшие это сделать, переходят подальше, порой прикрывая лицо шарфом или платком.

Эпидемия коронавируса в эти дни спровоцировала во Франции, и в первую очередь в столице и других крупных городах, вспышку обостренной настороженности, а порой и агрессии по отношению к китайцам и тем, кто на них похож.

Фото: EPA-EFE/DIEGO AZUBEL
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В результате встревоженное не на шутку азиатское сообщество Франции запустило в Твиттере хештег #JeNeSuisPasUnVirus ("Я не вирус"). Его подхватили десятки тысяч пользователей интернета, не только высказывая свое возмущение, но и рассказывая о том, с чем сами столкнулись в повседневной жизни.

В некоторых детских садах и яслях отказываются принимать детей с азиатскими корнями, а рестораны китайской, корейской и прочих азиатских кухонь в Париже лишились многих клиентов.

В мире Европа Франция Распространение нового коронавируса

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