В Евросоюзе изменились правила получения виз

Со 2 февраля изменились правила выдачи краткосрочных виз Европейского союза.

Все страны-члены ЕС, входящие в "зону Шенгена", (общего пограничного пространства 26 европейских государств - прим. ред.) повысили стоимость консульского сбора с 60 до 80 евро. Визовый тариф в 35 евро, применявшийся для детей и других льготных категорий заявителей, вырос до 40 евро, сообщает издание schengenvisainfo.com.

В Брюсселе объясняют 33-процентный рост стоимости инфляцией и необходимостью лучшего покрытия расходов на оформление краткосрочных виз. Такой тип разрешения на въезд в "шенгенскую зону" распространяется на поездки во все государства-участники соглашения на срок до 90 дней в любой 180-дневный период. Также по новым правилам можно получить визы и в четыре ассоциированные с ЕС страны: Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

Как сообщила пресс-служба Еврокомиссии (ЕК), новые визовые правила призваны упростить поездки в страны сообщества и способствовать решению миграционного кризиса. "Новые правила ЕС в отношении краткосрочных виз применяются по всему миру со 2 февраля 2020 года. Они упрощают легальным путешественникам подачу документов на визу для въезда в Европу, способствуют развитию туризма, торговли и бизнеса, обеспечивая при этом больше ресурсов для противодействия нерегулярным миграционным потокам и угрозам для внутренней безопасности ЕС", - цитирует ТАСС соответствующее заявление ЕК.

Сообщается, что среди нововведений - возможность подать электронную заявку на оформление визы за шесть месяцев до планируемой поездки (раньше можно было обратиться за визой лишь за 3 месяца до предполагаемой даты въезда на территорию ЕС). При этом анкету заявителя можно будет заверить цифровой подписью.

Больше всего от введения обновленных визовых правил выиграют часто путешествующие в ЕС граждане третьих стран. При условии строгого соблюдения сроков нахождения на территории Евросоюза в рамках ранее выданных "шенгенских" виз такая категория заявителей получит многократную визу, действующую в течение 5 лет.