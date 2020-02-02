В Италии добились прогресса в изучении коронавируса

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что итальянским ученым удалось изолировать смертельный коронавирус, главным очагом распространения которого является Китай.

Как сообщает издание La Repubblica, об этом чиновник итальянского правительства объявил на пресс-конференции. "Изолировать вирус - значит иметь много возможностей для изучения, понимания и лучшей проверки того, что можно сделать, чтобы остановить распространение. Теперь с ним будет легче бороться", - заявил Сперанца.

Cо своей стороны, в итальянском Национальном институте инфекционных болезней им. Ладзаро Спалланцани заявили о том, что Италия становится важным партнером в борьбе с коронавирусом 2019-nCoV.

"Теперь данные будут доступны международному сообществу. Открываются возможности для новых диагностических тестов и вакцин", - заявил директор института Джузеппе Ипполито.