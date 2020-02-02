В Канаде во время вечеринки застрелены три человека

В Канаде во время вечеринки были убиты три молодых человека. Трагедия произошла в арендованной квартире на 32-этаже в кондоминиуме в центре Торонто. Жилой дом находится в совместном владении обеспеченных местных жителей в районе 85 Queens Wharf Rd, расположенном недалеко от бульвара Лейк-Шор и улицы Батерст.

В результате инцидента, который произошел незадолго до полуночи, погибли чернокожие молодые люди в возрасте 19, 20 и 21 года, еще два человека доставлены в больницы с огнестрельными ранениями, один находится в критическом состоянии, сообщает телеканал CTV News.

Известно, что молодые люди специально арендовали квартиру для проведения вечеринки. На месте преступления обнаружены пистолет и нож, которым был ранен один из молодых людей. Полиция не исключает того, что стрельбу открыл один из погибших.

Руководство кондоминиума решило прекратить сдачу квартир в краткосрочную аренду. Корреспонденты телеканала побеседовали с жильцами дома, многие из которых сообщили, что в здании есть несколько апартаментов для краткосрочной аренды, где часто проводились шумные вечеринки "золотой молодежи".

Это не первый случай в Торонто, когда в квартирах, которые были сданы в краткосрочную аренду, происходит насилие. В августе прошлого года мужчина был застрелен в роскошной квартире в престижном районе Bridle Path. Ранее, в январе 2019 года полиция расследовала стрельбу в квартире в том же здании, где в пятницу вечером произошло тройное убийство. В 2017 году в Торонто были приняты правила, разрешающие краткосрочную аренду, продолжительность которой составляет менее 28 дней подряд, но только в определенных резиденциях.