В самолете, следующем прямым рейсом в Катар, на футбольный лад настраивает уже традиционный инструктаж для экстренных ситуаций. Его в специальном ролике бодро проводит футбольная команда со звездным форвардом "Баварии" Робертом Левандовским в составе. Кажется, что так и должно быть, когда летишь в страну, где в 2022 году пройдет очередной чемпионат мира.

Вот только в аэропорту, да и в самой Дохе, от футбольного настроения не остается ни следа. Косвенно о предстоящем грандиозном турнире напоминают разве что повсеместно строящиеся гигантские развязки, очевидно призванные облегчить жизнь гостям ЧМ-2022. Изображение кубка мира, завернутого в катарский флаг, изредка можно обнаружить на отдельных билбордах с рекламой опять же строительных компаний. Впрочем, первое впечатление нередко оказывается обманчивым. Все-таки не просто так сборная Катара - действующий обладатель Кубка Азии. Футбол здесь нынче в фаворе. Это понимаешь, когда, например, видишь, как в час ночи дети гоняют мяч по асфальту на парковке. Сюрреалистическое зрелище. Но особенно одержимость футболом да и вообще спортом чувствуется в районе, который так и называется - спортивный город Дохи. Его построили в 2006 году специально к Азиатским играм. Самый крупный объект здесь - 50-тысячный стадион "Халифа", единственный, которым располагал Катар к моменту победы его заявки на выборах ЧМ-2022. Рядом огромное здание академии "Эспайр", выпускники которой и стали чемпионами Азии. Глядя на размах инфраструктуры этому почему-то не удивляешься. Рядом - центр водных видов спорта и универсальный мультифункциональный дворец. А вокруг десятки тренировочных полей, которые не пустуют даже ночью. На одной из таких тренировочных арен и проходят матчи межсезонного турнира с участием российских клубов.

Кстати, как известно, из-за летней катарской жары чемпионат мира было решено перенести на ноябрь-декабрь. А сами стадионы организаторы обещали снабдить передовыми системами охлаждения воздуха. Так вот, приехав в Доху в феврале, ваш покорный слуга с удивлением обнаружил на улице комфортную температуру в районе 20-22 градусов. А к вечеру столбик термометра и вовсе сполз к +15, так что без теплой кофты можно было даже почувствовать себя немного зябко. Но главное, что при этом безоблачно и солнечно. Футболисты должны быть довольны: играть в такую погоду - одно удовольствие.

Напомним, что в Катар турнир под эгидой телеканала "Матч Премьер" приехал уже во второй раз. Участники год назад были почти те же: в этот раз вместо "Зенита" организаторы пригласили белградский "Партизан", что позволило турниру выйти на международный уровень. Сроки проведения мероприятия сдвинули с двадцатых чисел января на начало февраля, что встретило одобрение у главного тренера "Локомотива" Юрия Семина. "Уровень футбола от этого будет выше и всем будет легче, поскольку команды проводят сборы уже по две-три недели", - объяснил Палыч.

Потеряли брата

Первым эту гипотезу предстояло подтвердить как раз таки "Локомотиву", которому выпало открывать турнир матчем против "Партизана". По объективным причинам матч не вызвал какого-то исключительного зрительского ажиотажа, но без атмосферы "железнодорожники" не остались. Ее главным образом создавал небольшой актив из трех человек на центральной трибуне, периодически разражавшийся речовками в поддержку "красно-зеленых". "Так давай сейчас поддержим вратаря, - обсуждали мужчины план действий, когда я подошел к ним познакомиться. - А-а-а-антон Коченков, А-а-а-антон Коченков!" Оказалось, Федор и Сергей, как представились мои собеседники, решили "совместить приятное с полезным". И любимую команду поддержать, и погреться в лучах катарского солнца.

В полной мере "Локомотив" своих болельщиков порадовать не смог. Через несколько минут после того, как Эдер открыл счет, отличился старый знакомый, экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, а больше в основное время команды мячей не забили. По регламенту сразу перешли к пенальти, где точнее оказались сербы. Одержать победу им не помешал даже тот факт, что в Доху они прилетели буквально накануне и толком даже не успели здесь потренироваться.

- Рад, что снова выпала возможность сыграть с российскими командами, - охотно делился впечатлениями Тошич после игры. - Здорово было забить "Локомотиву", как в старые добрые времена.

Как вам "Локомотив"?

Зоран Тошич: Видно, что они еще не готовы на сто процентов. Никто не играет на максимуме, это товарищеский турнир. Сейчас самое главное - подготовиться к официальным матчам и избежать травм. Если при этом удастся показать красивую игру - хорошо. Понятно, что через месяц "Локомотив" будет лучше.

Тем не менее игра получилась жесткая...

Зоран Тошич: Знаете как. Нас так воспитали, что всегда, когда выходишь на поле, хочешь выиграть, выдать свой максимум. "Партизан" тоже не показал своей лучшей игры. Наверное, сказалось то, что прилетели только вчера, немного устали. В следующем матче сыграем лучше.

Вам еще предстоит сыграть со "Спартаком"? Будете настраиваться на него по-особенному?

Зоран Тошич: Конечно, будет особенный настрой. Но сначала надо сыграть с "Ростовом".

По России скучаете?

Зоран Тошич: Скучаю, конечно. Скучаю по Москве, по ЦСКА, по ребятам, с которыми играл. По сотрудникам клуба. Всем хочу передать пример. Из тех, кого я знаю, в команде сейчас Акинфеев, Дзагоев, Набабкин, остальные - новые ребята. Но команда хорошо играет.

Есть ли в составе "Партизана" игроки, которые могли бы усилить российские клубы?

Зоран Тошич: Есть хорошие футболисты. Вы сами видели, "Партизан" был лучше соперника сегодня. Думаю, из стартового состава любой может закрепиться в российской премьер-лиге.

А вот "Локомотиву" можно только посочувствовать. И дело вовсе не в поражении. Уже на 18-й минуте Семин был вынужден заменить Антона Миранчука. Полузащитнику даже пришлось съездить в больницу с подозрением на перелом плюсневой стопы. Окончательный диагноз должен был проясниться вчера, но весь остаток дня после матча Антон проходил с костылями и со специальной фиксирующей конструкцией на ноге.

Пока без Соболева

Тем временем на поле вышли две другие команды - "Спартак" и "Ростов". Интересно, что в преддверии турнира их наставники декларировали совершенно разные установки. Рулевой "красно-белых" Доменико Тедеско заявил, что хотел бы выиграть турнир, ну а Валерий Карпин всячески подчеркивал, мол, "бескомпромиссной игры от нас не ждите". В итоге оба специалиста выставили смешанные составы. У спартаковцев в "старте" нашлось место 18-летним Никите Бакалюку и Павлу Маслову, дебютировавшим за основную команду, а новичок "красно-белых" форвард Александр Соболев за игрой наблюдал пока с трибуны. Что касается "Ростова", в составе южан впервые после освобождения из тюрьмы вышел Павел Мамаев.

Первый тайм не порадовал забитыми мячами, а в перерыве оба соперника полностью обновили составы. Больше это пошло на пользу "Спартаку", у которого дублем отметился Резиуан Мирзов - 2:1. Интересно, что сразу после финального свистка москвичи во главе с Тедеско отправились на соседнее поле делать заминку.

Напомним, следующий матч на турнире в Дохе пройдет 4 февраля во вторник между "Партизаном" и "Ростовом". А 5 февраля запланировано дерби "Спартак" - "Локомотив".