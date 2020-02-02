В Лондоне произошел теракт, нападавший застрелен полицией

На юге Лондона полицейские застрелили человека. Как сообщает BBC, вооруженная полиция, медицинские и другие экстренные службы в большом количестве находятся на месте инцидента в районе Стрихэм.

По рассказам свидетелей ЧП в соцсетях, прозвучало несколько выстрелов. Согласно неофициально распространяемой информации, на прохожих напал преступник с ножом. Как минимум несколько прохожих получили ранения в ходе нападения. Полиция расценивает случившееся как теракт.

На данный момент, степень тяжести ранений пострадавших и мотив нападения неизвестен.