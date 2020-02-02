В матче НХЛ между "Калгари" и "Эдмонтоном" произошла драка вратарей

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Калгари" и "Эдмонтоном" на льду вспыхнула драка, участие в которой приняли даже вратари обеих команд.

Противостояние канадских клубов получилось интересным. Зрители за матч увидели 11 заброшенных шайб. Впрочем, хозяева льда в этом преуспели намного хуже своих соперников, уступив 3:8.

Однако самое интересное событие произошло в конце второго периода. Нападающий "Эдмонтона" Сэм Ганье решил добить шайбу, уже прижатую голкипером "Калгари" Кэмом Тальбо. Вратарю это не понравилось, и он атаковал лежащего на льду соперника.

Из-за этого началась драка с участием всех полевых игроков. Страж ворот "Эдмонтона" Майк Смит подъехал на центр площадки, вызвав Тальбо на бой. Голкипер "Калгари" вызов принял, и вратари устроили потасовку, в которой победил Смит.

В итоге оба голкипера удостоились от судей удалений до конца матча, а встреча завершилась победой "Эдмонтона".