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02.02.2020 09:12
Рубрика: Спорт

В матче НХЛ между "Калгари" и "Эдмонтоном" произошла драка вратарей

Текст: Максим Домчев

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Калгари" и "Эдмонтоном" на льду вспыхнула драка, участие в которой приняли даже вратари обеих команд.

Противостояние канадских клубов получилось интересным. Зрители за матч увидели 11 заброшенных шайб. Впрочем, хозяева льда в этом преуспели намного хуже своих соперников, уступив 3:8.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Однако самое интересное событие произошло в конце второго периода. Нападающий "Эдмонтона" Сэм Ганье решил добить шайбу, уже прижатую голкипером "Калгари" Кэмом Тальбо. Вратарю это не понравилось, и он атаковал лежащего на льду соперника.

Из-за этого началась драка с участием всех полевых игроков. Страж ворот "Эдмонтона" Майк Смит подъехал на центр площадки, вызвав Тальбо на бой. Голкипер "Калгари" вызов принял, и вратари устроили потасовку, в которой победил Смит.

В итоге оба голкипера удостоились от судей удалений до конца матча, а встреча завершилась победой "Эдмонтона".

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