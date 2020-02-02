В Москве умер крупнейший исследователь берестяных грамот Валентин Янин

Валентин Янин, выдающийся ученый и крупнейший исследователь Новгородской Руси и берестяных грамот, умер в Москве. Через четыре дня, 6 февраля, ему бы исполнился 91 год.

Об утрате сообщила вдова ученого Елена Рыбина, опубликовав пост на странице в Facebook. "Абсолютно невосполнимая утрата", - написала она.

Валентин Янин будет похоронен в Великом Новгороде. "Такова была воля ученого: он говорил, что желает быть погребенным именно в этом городе", - сообщил ТАСС вице-президент Российской академии наук, директор Института археологии РАН Николай Макаров.

Янин родился 6 февраля 1929 года в городе Вятка. Вскоре после его рождения семья переехала в Москву. После окончания школы с золотой медалью Янин поступил на исторический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, где началась его научная карьера.