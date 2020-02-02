Врач рассказал, защитит ли маска на лице от коронавируса

Некоторые эксперты считают, что медицинская маска не является самой эффективной защитой от коронавируса.
Британское издание Express приводит мнение доктора Джейка Даннинга. По его словам, маски для лица играют важную роль лишь в клинических условиях больницы.
"Тем не менее, существует очень мало доказательств широко распространенной пользы от их использования за пределами этих клинических условий", - добавляет он.
Чтобы маски оказались по-настоящему эффективными, они должны быть правильно надеты, их нужно часто менять, правильно снимать, утилизировать и использовать.
Медик отмечает, что людям, опасающимся заражения, лучше уделять первостепенное значение личной гигиене и гигиене рук. Поэтому эксперты советуют чаще мыть руки с мылом и не касаться ими лица.