Врач рассказал, защитит ли маска на лице от коронавируса

Британское издание Express приводит мнение доктора Джейка Даннинга. По его словам, маски для лица играют важную роль лишь в клинических условиях больницы.

"Тем не менее, существует очень мало доказательств широко распространенной пользы от их использования за пределами этих клинических условий", - добавляет он.

Чтобы маски оказались по-настоящему эффективными, они должны быть правильно надеты, их нужно часто менять, правильно снимать, утилизировать и использовать.

Медик отмечает, что людям, опасающимся заражения, лучше уделять первостепенное значение личной гигиене и гигиене рук. Поэтому эксперты советуют чаще мыть руки с мылом и не касаться ими лица.