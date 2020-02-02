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WhatsApp отключился на миллионах старых смартфонов

Текст:   Антон Благовещенский
02.02.2020,  
13:10
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

C 1 февраля WhatsApp не поддерживает операционные системы Android 2.3.7 и iOS 8, а также более старые версии этих двух платформ.

Информация об этом опубликована на официальном сайте мессенджера в разделе вопросов и ответов.

Начиная с минувшей субботы, пользователи устаревших устройств на базе iOS и Android не смогут пользоваться какими-либо функциями WhatsApp. Чтобы продолжить общение через мессенджер, разработчики рекомендуют сменить устройство на более современное.

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Среди предлагаемых девайсов - смартфоны и планшеты под управлением Android 4.0.3 и более поздних версий, а также iPhone на базе iOS 9 и новее. Кроме того, подойдут некоторые телефоны с операционной системой KaiOS 2.5.1 (в том числе JioPhone и JioPhone 2).

По данным статистики NetMarketShare, на базе iOS 8 и Android 2.3 работают около 0,2 процента от числа всех мобильных устройств. С учетом того, что в мире используется более пяти миллиардов мобильных гаджетов, речь может идти о миллионах устройств.

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