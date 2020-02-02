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02.02.2020 17:24
Рубрика: В мире

Помпео: Back in US

Зачем госсекретарь США наведался в бывшие советские республики
Текст: Игорь Дунаевский
Госсекретарь США Майкл Помпео завершает большое турне по республикам бывшего СССР. С 29 января дипломат уже побывал на Украине, в Беларуси и Казахстане, а во вторник завершит поездку визитом в Узбекистан. В каждой из стран у госсекретаря была отдельная повестка, но на всех переговорах звучала тема развития экономического и инвестиционного партнерства США с этими странами.
Фото: Петр Сивков/ТАСС Фото: Петр Сивков/ТАСС
Фото: Петр Сивков/ТАСС

Первым пунктом назначения стал Киев, где заокеанского гостя принял президент Владимир Зеленский. Как рассказал по итогам переговоров Помпео, обсуждались вопросы помощи Киеву со стороны Вашингтона и американских санкций. Зеленский и его подчиненные без устали называли США "ключевым союзником", рассыпались в благодарностях за поддержку и высказывали полную готовность развивать партнерство по всем направлениям, прежде всего в сфере безопасности, включая реформирование украинской армии, поставки оружия и техники, проведение учений. Президент Украины выразил надежду на более активную роль США в процессе мирного урегулирования на востоке Украины.

Фото: REUTERS/Carlo Allegri
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Но Помпео большого энтузиазма не проявил, ограничившись словами о поддержке евроатлантических устремлений Украины, включая сближение с Евросоюзом и НАТО. Больше американского госсекретаря заинтересовали перспективы освоения американскими компаниями местных энергоресурсов, для чего Помпео призвал Киев создать для этого "соответствующие возможности". Кроме того, он предостерег Украину от сближения с Китаем, заявив, что это "не является полезным для украинцев". Зеленский, со своей стороны, пригласил компании из США к "разработке месторождений нефти и газа на черноморском шельфе, строительству инфраструктуры".

Не обошлось без традиционных для такого рода визитов нравоучений. Помпео напомнил Зеленскому "об обязательствах, которые тот взял на себя в ходе предвыборной кампании", включая реформы и урегулирование конфликта в Донбассе. Зеленский же выразил уверенность в том, что отношения США и Украины не ухудшились из-за импичмента Дональду Трампу, который был спровоцирован телефонным разговором двух президентов. Но добиться конкретики по перспективам своей встречи с Трампом в Белом доме, куда он готов лететь "хоть завтра", так и не смог. Из Украины Помпео отправился в Минск, где американских госсекретарей не принимали целых 25 лет. Свои планы посетить столицу Беларуси и встретиться с президентом Александром Лукашенко госсекретарь объяснил желанием продолжить наметившуюся "нормализацию двусторонних отношений". По итогам переговоров была достигнута договоренность в ближайшие месяцы обменяться послами, которые были отозваны сторонами 12 лет назад.

Помпео туманно выразился о "поддержке желания Беларуси делать свой выбор и играть конструктивную роль в регионе", призвав "не поддаваться какой-то силе, а самим определять свои собственные приоритеты". В Минске по итогам переговоров заявили, что, несмотря на существующие разногласия, Беларусь и США достигли взаимопонимания в сотрудничестве по ряду направлений, а беседа с Лукашенко "прошла в атмосфере абсолютного доверия и взаимопонимания". Тот призвал США играть более активную роль в сотрудничестве с Беларусью, пригласив американский бизнес инвестировать в страну. Помпео выразил готовность "обеспечить Беларусь энергоресурсами в полном объеме по конкурентным ценам". Также обсуждались темы борьбы с терроризмом, торговлей людьми, наркотрафиком, урегулирования в Донбассе, и, как обычно, Помпео поднимал вопрос прав человека, где у сторон наибольшие разногласия. Он заметил, что США пока не готовы к окончательному снятию санкций с Беларуси.

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Третьей остановкой Помпео стал Казахстан, где он провел переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом Нурсултаном Назарбаевым. И тут рефреном звучал призыв Помпео сотрудничать с американскими компаниями, включая дальнейшие инвестиции Chevron и ExxonMobil в нефтегазовый сектор. В МИД Казахстана, со своей стороны, заявили, что рассматривают США в качестве "источника инвестиций и распространения новых технологий". Стороны выразили удовлетворение недавним подписанием соглашения об открытом небе, который устанавливает правовую базу для выполнения прямых регулярных авиарейсов между двумя государствами.

А завершит свою поездку Помпео в Узбекистане, где намерен встретиться с руководством республики.

*Это расширеннная версия текста, который будет опубликован в номере "РГ"

В мире США В мире экс-СССР Беларусь В мире экс-СССР Казахстан В мире экс-СССР Украина

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