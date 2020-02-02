Захар Прилепин рассчитывает на участие в парламентских выборах

На учредительном съезде новой партии "За правду", который прошел в субботу, ее председателем избран писатель и публицист Захар Прилепин. Руководство новой политической структуры надеется уже в этом году побороться за депутатские мандаты в региональных парламентах, а в следующем - принять участие в выборах в Госдуму.

В модном лофте в центре Москвы с утра начали собираться участники одноименного общественного движения из регионов, на сцену и к журналистам в течение всего дня выходили хедлайнеры мероприятия - голливудский актер и спецпредставитель МИД России по вопросам гуманитарных связей Москвы и Вашингтона Стивен Сигал, его российский коллега Иван Охлобыстин, музыкант Вадим Самойлов, композитор и исполнитель Алексей Поддубный (Джанго), театральный "блок" был представлен Эдуардом Бояковым (худрук МХАТ им. Горького) и Сергеем Пускепалисом (худрук Ярославского драмтеатра им. Волкова). В первых рядах на съезде партии сидел режиссер Владимир Меньшов.

Лидер одноименного общественного движения Захар Прилепин выступил с программной речью, а затем заверил собравшихся в серьезности своих намерений, подключившись к детектору лжи и ответив со сцены на вопросы. Затем 148 делегатов из почти 60 субъектов РФ единогласно проголосовали за создание новой политической партии.

На должность председателя был избран сам Прилепин, также прошло закрытое голосование за первых заместителей - ими стали Александр Бабаков и Александр Казаков - и заместителя председателя, этот пост занял Сергей Пускепалис. Также был избран Центральный комитет партии и его секретарь - Александр Воробьев.

Участники единогласно проголосовали за программу, в которой заявляется, что партия "За правду" придерживается лево-консервативной идеологии. "Левая часть относится к экономическим вопросам, а консервативная - к вопросам развития общества и культуры", - говорится в принятой программе.

Партия "За правду" придерживается лево-консервативной идеологии

Говоря о предстоящей деятельности, Прилепин заявил, что не планирует объединяться ни с какими политическими силами. "Партия - сумма человеческих биографий, сложенных воедино, и в данным момент я точно не нуждаюсь ни в каком блоке, потому что я настолько удивлен, что эти люди пришли к нам и поверили нам и рискнули своей может быть даже репутацией, вы на сцене видели далеко не всех... Для меня это - доверие, которое надо оправдывать", - сказал он.

Прилепин заявил, что "За правду" планирует участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году и в региональных выборах в 2020 году. По его словам, работа в некоторых регионах уже идет. "В губернаторы не пойдем, конечно, но в заксобрания - да, пойдем, план уже есть, более того, я даже скрывать не стану, в некоторых регионах мы уже работаем", - отметил он.

Стивен Сигал, который вошел в политсовет новой партии, говорил о желании наладить отношения между Россией и США. Прилепин не исключил, что американский актер, у которого есть гражданство РФ, США и Сербии, может принять участие в выборах в Госдуму. Однако сам Сигал никаких заявлений на этот счет делать не стал. "Это будет проблема для моего дипломатического статуса, моя позиция в министерстве иностранных дел очень важна, это (участие в выборах. - Прим. "РГ") рабочий вопрос... я никогда не говорил, что откажусь от моего американского гражданства", - заметил он.

В политсовет партии "За правду" также вошли певица Юлия Чичерина, Алексей Поддубный (Джанго), политологи Семен Багдасаров и Сергей Михеев, сын Прилепина, дочь актера Ивана Охлобыстина.