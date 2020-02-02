Сообщение о закрытии границ с Китаем вызвало тревогу у бизнеса - снижение экспортных поставок грозит серьезными потерями.

Некоторые телеграмм каналы сообщали о закрытии границ для товарной торговли, но официальных подтверждений этому так и не последовало. С 31 января Россия ограничила движение через 16 пунктов пропуска на границе с Китаем. О закрытии грузового железнодорожного сообщения с Китаем речи не идет.

"Китай имеет большое значение для торговли всех стран ЕАЭС, - говорит Андрей Петросьян, руководитель центра интеграционных исследований Евразийского банка развития. - Особенно для России и Казахстана, а также для стран, которые граничат с Китаем. Например, импорт Кыргызстана сильно зависит от Китая - поставки оттуда составляют почти 40% всего импорта страны".

Китай - одно из ключевых направлений российского экспорта. Согласно подсчетам Аналитического центра по внешней торговле при Минпромторге (АЦВТ) на основе данных Федеральной таможенной службы за 11 месяцев 2019 года, среди несырьевых неэнергетических товаров, экспортируемых в Китай, основные доли приходятся на древесину и целлюлозно-бумажную продукцию (7,8% совокупного объема экспорта), продовольственные товары (5,6%), машины и оборудование (4,3%).

Несмотря на снижение общего показателя российского экспорта в Китай (-0,8%), поставки многих несырьевых групп товаров выросли. Особенно поставки транспортного машиностроения: (+260% к аналогичному периоду прошлого года, в денежном выражении - 89 млн долларов), машин и оборудования (+44,2%), продовольствия (+24%).

По мнению директора АЦВТ Андрея Точина, закрытие производств в Китае и приостановка туристических потоков непременно приведут к замедлению всей китайской экономики, и как следствие, снижению спроса как на сырьевые, так и на потребительские товары. "Сокращение поставок из России в Китай в I квартале 2020 года ожидается на уровне не менее 10% от уровней прошлого года, - рассуждает он. - Наибольший негативный эффект может прийтись на экспорт продовольствия из РФ".

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По словам Алевтины Кирилловой, руководителя проекта по развитию экспортной логистики Российского экспортного центра (РЭЦ), уже ощущается влияние эпидемии коронавируса на грузопотоки. В Китае закрыты многие предприятия и ограничены торговые операции. "Мы ожидаем определенное снижение как экспортно-импортных, так и транзитных грузопотоков, - говорит она. - Предполагаем, что ситуация затронет и наши "агроэкспрессы" - контейнерные поезда для поставщиков российского продовольствия". Сейчас агроэкспрессы поставляют муку, масла, бакалею, кондитерские изделия, мороженое, молочную продукцию, птицу, напитки.

Могут возникнуть и другие осложнения с продвижением российских товаров на рынок КНР - уже сейчас предприятия пересматривают графики мероприятий в Китае. Под вопросом участие в крупнейшей продовольственной выставке SIAL 2020, которая должна пройти в Шанхае в мае.

Ряд грузов из России идет через Казахстан, где временно приостановил работу Международный центр приграничного сотрудничества (МЦПС) "Хоргос". Помимо этого, Казахстан усилил санитарно-эпидемиологический и миграционный контроль на границе с Китаем.

Пока что по результатам января РЖД не фиксирует ухудшения ситуации - перевозки контейнеров выросли на 12%. 29 января замглавы РЖД Алексей Шило предположил, что в феврале грузовые поставки могут уменьшится, однако не из-за коронавируса, а в связи с продлением новогодних каникул в самом Китае. Они должны были закончиться 3 февраля, а продлятся до 10-го.

Коммерческий директор логистической компании AKFA Алексей Чернышев подтверждает, что сложностей с доставкой грузов нет: "1 февраля мы отправили груз, абсолютно никаких трудностей не возникло. Уверен, что не возникнет и дальше". По его мнению, логистический бизнес глобально вообще не пострадает. "О закрытии морских границ речь вообще не идет, контейнерные перевозки морем не должны пострадать. Наши представители в крупнейших морских портах Китая сообщают, что эпидемия пока никак не отражается на объемах выполняемой работы", - добавил он.

Сейчас на складах в Китае скопилось много товаров, а это значит, что когда закончатся каникулы, можно ожидать повышенный спрос на букинг контейнеров. Андрей Чернышев предполагает, что если каникулы продлят до 17 февраля, то можно ждать настоящего ажиотажа.