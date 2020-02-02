Новости

В ДТП под Ульяновском погибли двое взрослых и ребенок 18:29
В Москве объявлен "желтый" уровень опасности 18:23
В Италии добились прогресса в изучении коронавируса 18:21
Володин предложил проработать меры против убыли населения 18:18
"Зенит" отказался продавать Дзюбу в "Тоттенхэм" 18:15
CNN раскритиковал Трампа за отсутствие женщин в комиссии по коронавирусу 18:13
Несколько сотрудников СМИ получили ранения в Cирии 17:15
Renault Arkana: провал интернет-продаж, конкуренция с Kaptur, тормоза от АвтоВАЗа 17:14
Низкое давление ожидает москвичей на предстоящей неделе 17:07
В Дагестане при строительстве многоэтажки рухнули леса с рабочими 17:00
Турция перебросила через границу с Сирией 200 единиц военной техники 16:56
Памела Андерсон рассталась с новым мужем через две недели после свадьбы 16:43
В Москве Infiniti влетел в дерево: двое погибших 16:36
Опубликовано видео задержания напавшего на росгвардейца в Москве 15:58
В Чите рассказали об условиях содержания гражданина КНР с коронавирусом 15:50
Неймару показали желтую карточку за издевательский финт 15:43
15 немецких автомобилей, которые оказались не нужны россиянам 15:43
Модернизированный Ту-160М совершил первый испытательный полет 15:40
В Крыму заявили, что не позволят Киеву шантажировать регион водой 15:39
Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний 15:29
Поп-икона 90-х Наталья Ветлицкая вернулась на сцену 15:18
Росгвардия прокомментировала нападение боксеров 15:09
Актер Алан Харрис, "Босск" из "Звездных войн", умер от рака 15:05
Песков рассказал о трудоустройстве бывших министров 14:53
Издатель игры Pac-Man планирует построить сеть отелей для геймеров 14:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
02.02.2020 18:15
Рубрика: Спорт

"Зенит" отказался продавать Дзюбу в "Тоттенхэм"

Текст: Артур Нанян
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Капитан сборной России Артем Дзюба мог покинуть "Зенит" в последние дни трансферного окна в Европе. По информации championat.com, заинтересованность в приглашении игрока выразил английский "Тоттенхэм".

Болельщики "Сельты" остались довольны дебютом Смолова

Не секрет, что лондонский клуб искал замену получившему серьезную травму Гарри Кейну. Одним из кандидатов на эту роль был как раз Дзюба.

"Тоттенхэм" рассматривал вариант как с полноценным трансфером, так и арендой. Впрочем, "Зенит" ответил отказом на оба предложения. Возможно, это связано с тем, что у питерцев уже есть договоренность с Артемом о продлении контракта. Нынешнее соглашение с нападающим истекает в конце сезона. К слову, ранее Дзюба не раз говорил о том, что мечтает поиграть в Англии.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Зенит" Футбольные трансферы

Главное сегодня

В Кремле оценили "сделку века"
Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний
Песков рассказал о темпе работы Путина
В Росстате назвали регионы с самой большой убылью населения
Росгвардия прокомментировала нападение боксеров
Футбол
Футбол
СМИ: Кокорин намерен расторгнуть контракт с "Зенитом" и уехать в Европу
Соцсети
Соцсети
Роналду стал первым человеком, собравшим 200 млн подписчиков в Instagram