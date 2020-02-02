"Зенит" отказался продавать Дзюбу в "Тоттенхэм"

Капитан сборной России Артем Дзюба мог покинуть "Зенит" в последние дни трансферного окна в Европе. По информации championat.com, заинтересованность в приглашении игрока выразил английский "Тоттенхэм".

Не секрет, что лондонский клуб искал замену получившему серьезную травму Гарри Кейну. Одним из кандидатов на эту роль был как раз Дзюба.

"Тоттенхэм" рассматривал вариант как с полноценным трансфером, так и арендой. Впрочем, "Зенит" ответил отказом на оба предложения. Возможно, это связано с тем, что у питерцев уже есть договоренность с Артемом о продлении контракта. Нынешнее соглашение с нападающим истекает в конце сезона. К слову, ранее Дзюба не раз говорил о том, что мечтает поиграть в Англии.