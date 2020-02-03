Это единственное решение Конституционного суда, в котором не называется имя заявителя. Но это понятно, слишком щепетильный вопрос рассматривали судьи. Конституционный суд РФ разрешил адвокатам обжаловать решение суда о недееспособности гражданина без соответствующей доверенности.

Решение основано на ранее обнародованных правовых позициях суда и поэтому было вынесено без проведения публичных слушаний.

В этом случае сомнения в соответствии статьи 54 Гражданского процессуального кодекса РФ положениям Конституции страны высказал адвокат Виктор Еремеев. Он представлял в суде свою доверительницу. Про нее судьям КС известно лишь то, что гражданка из Москвы.

Ее история такова. Женщину через суд признали недееспособной после проведения психиатрической экспертизы. Обжаловать это решение оказалось невозможно. Дело в том, что в соответствии со статьей 54 ГПК представитель гражданина может совершать такие процессуальные действия только на основании доверенности.

Однако доверенности в простой письменной форме для этого недостаточно, а к нотариусу недееспособный гражданин обратиться не вправе. Тем самым, пишет в жалобе адвокат, оказываются нарушенными сразу несколько положений Конституции РФ, в том числе право на судебную защиту и принцип равенства перед законом и судом.

В своем обращении в суд защитник подчеркнул, что решение суда о признании гражданина недееспособным существенно ограничивает его в правах по сравнению с другими. Поэтому необходимо обеспечить таким гражданам дополнительные гарантии и разработать механизм реализации прав по обжалованию подобных судебных решений. КС изучил жалобу и с аргументами адвоката спорить не стал. Он напомнил свои прежние решения и указал главное.

Право на судебную защиту относится к числу основных и неотчуждаемых прав и свобод человека, а также выступает "процессуальной гарантией всех иных конституционных прав и свобод".

Суд также напомнил свое решение 2009 года, в котором говорилось о необходимости особых гарантий защиты прав для граждан, которые страдают психическими расстройствами и в отношении которых возбуждается производство по признанию их недееспособными.

"Создается непреодолимое препятствие обжалованию решения суда", - сказал КС, когда гражданин, признанный недееспособным, не может лично обжаловать такое решение суда в апелляционном порядке. Его опекун не совершает никаких действий, а выдать представителю доверенность такой гражданин не вправе. Особенно это заметно в случае пропуска им процессуального срока на подачу апелляционной жалобы и вступления решения суда о признании его недееспособным в законную силу.

Суд подчеркнул: именно поэтому обжалование становится невозможным ни в порядке надзора, ни по факту отсутствия в зале суда.

Поэтому КС РФ постановил, что по своему конституционно-правовому смыслу положения статьи 54 ГПК РФ не предполагают отказа суда в рассмотрении жалоб адвоката, направленных на оспаривание признание гражданина недееспособным, "по мотиву отсутствия выданной этим гражданином доверенности". Условие - если из конкретных обстоятельств следует, что адвокат действует в интересах и по воле этого гражданина. Дело москвички должны пересмотреть.