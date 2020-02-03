Apple перевыпустит маленький iPhone. Что известно о нем и других новинках

Компания Apple в первой половине 2020 года представит несколько новых продуктов. Это будут как обновления уже существующих линеек, так и совершенно новые девайсы. Такой прогноз дал аналитик Минг-Чи Куо, пишет MacRumors.

Итак, вот что известно о новинках.

1. Маленький iPhone с 4,7-дюймовым экраном. Он станет преемником iPhone SE, но получит мощную начинку - чип Apple A13 и 3 Гб оперативной памяти. За распознавание будет отвечать Touch ID.

2. Обновленный iPad Pro. Главное отличие - тройная основная камера с возможностью 3D-сканирования пространства для работы с дополненной реальностью.

3. Новый MacBook Pro или Air (или оба сразу). Лэптоп с 13-дюймовым экраном получит механизм клавиатуры типа "ножницы" - более надежный, чем "бабочка".

4. Метки AirTags, которые можно цеплять на любые предметы и затем отслеживать их местоположение в помещении или на карте.

5. Новые Bluetooth-наушники. О них данных мало - пока неясно, какую именно линейку собирается обновить Apple. Возможно, речь идет о накладных "ушах".

6. Беспроводной зарядный коврик (наконец-то). Вероятно, он будет не таким большим, как когда-то планировалось, но тем не менее сможет одновременно заряжать iPhone, часы Apple Watch и наушники с беспроводным кейсом.

Одновременно с этим в своем прогнозе Минг-Чи Куо предупреждает, что из-за вспышки коронавируса поставки новых девайсов могут быть перенесены на вторую половину 2020 года.