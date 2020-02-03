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03.02.2020 15:37
Рубрика: Культура

Би-2 представили первый сингл "Пекло" с будущего альбома

Текст: Александр Алексеев
Новую песню и клип группа выпустила в день рождения своего лидера, гитариста и вокалиста Шуры Би-2. "Пекло" - необычный трек для "Би-2", постоянно ищущих новый звук и музыкальные идеи. Вот и эта премьера получилась совсем не схожей с их лиричными хитами "Мой рок-н-ролл", "Блюз", "До утра" или драйвовыми и мелодичными "Хипстером" и "Компромиссом".
Фото: Татьяна Иванова Фото: Татьяна Иванова
Фото: Татьяна Иванова

Мрачноватый электронный звук, нервные гитары, отголоски брейк-бита, гранжа и deep house… А в клипе - эстетика Стэнли Кубрика (вспомните фильм "Сияние"), ночных кошмаров и мрачной, гнетущей атмосферы survival horror…

Солист группы Лева Би-2 рассказал о том, почему группу теперь потянуло в "Пекло":

Фото: EPA-EFE/LARRY W. SMITH
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- У этой песни инфернальный характер, но многое объясняет ее основной рефрен "Если ты в пекло, то я за тобой", который сложился в процессе написания музыки. Конечно, творчество сталкеров мрачных уголков подсознания - Мэрилина Мэнсона и Дэвида Боуи "электронного периода" - оказало огромное влияние на нас, но в работе над аранжировкой и звуком мы ни на кого конкретно не ориентировались. Чего не скажешь о клипе, который мы сознательно старались стилизовать под эстетику гранжа 90-х. Режиссер Максим Шишкин, с которым мы работаем впервые, оказался истинным адептом зловещего символизма!

При этом, по словам Левы Би-2, "мрачная эстетика сингла вовсе не означает, что вся новая пластинка будет выдержана в едином стиле…" и "если говорить о настроении грядущего альбома, то оно обещает быть абсолютно непредсказуемым, как и время, в котором мы сейчас живем…"

Название альбома пока не определено, как и дата его выхода. Ожидается, что релиз состоится не раньше 2021 года, поскольку с февраля "Би-2" снова отправляются в очередной всероссийский тур.

Кстати

В сингле "Пекло", помимо титульного еще два трека: ремикс российской электронной группы Mages и новая песня "Мосты" (снова авторства Михаила Карасева), спетая Шурой из Би-2 в дуэте с экс-солисткой проекта "Озеро" Лизой Громовой.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

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