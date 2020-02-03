Более 360 человек скончались от коронавируса в Китае

В Китае общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, достигло 17205 человек, из них 361 человек скончался. Такие данные в понедельник распространил государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР. Днем ранее официально сообщалось о 14380 заболевших и 304 умерших.

Уточняется, что состояние 2296 человек медики оценивают как тяжелое, 475 пациентов были выписаны из больниц, пишет РИА Новости. Кроме того, зарегистрированы еще 21,5 тысячи случаев с подозрением на коронавирус, а 152,7 тысячи граждан, имевших контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

Напомним, в конце прошлого года власти КНР сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань центральной провинции Хубэй. Позже китайские специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Эксперты ВОЗ признали вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного значения.