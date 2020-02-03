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03.02.2020 12:33
Рубрика: В мире

Чехия приостановит с 9 февраля авиасообщение с Китаем

Текст: Александр Саможнев

Прямое авиасообщение между Прагой и городами КНР будет временно прекращено, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Фото: EPA
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"Из-за угрозы коронавируса это может произойти до предстоящего воскресенья", - цитирует премьера телеканал Nova. По словам Бабиша, прекращение полетов зависит от даты возвращения домой около 100 чешских граждан, желающих покинуть Китай. При необходимости правительство направит самолет за соотечественниками, которые не успеют вылететь регулярными авиарейсами. Борт может принять 95 пассажиров. Премьер также информировал, что в понедельник национальное министерство здравоохранения вынесет на заседании правительства вопрос о временном прекращении прямых перелетов между Прагой и городами КНР. Кабинет поддержит эту инициативу.

Напомним, Прага имеет прямое воздушное сообщение с четырьмя крупнейшими китайскими городами, включая Пекин. Еженедельно осуществляется 12 рейсов, которые выполняют самолеты трех авиакомпаний КНР. В прошлом году они перевезли около 180 тысяч пассажиров.

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