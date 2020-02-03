Чем удивит посетителей международная книжная выставка в Минске

Более 500 встреч и дискуссий, посвященных литературному наследию, состоятся на этой неделе в белорусской столице, где на "книжкины именины" приглашает знатоков и любителей печатного слова XXVII международная выставка-ярмарка. О ее программе, гостях и новинках в Союзном государстве рассказал министр информации РБ Александр Карлюкевич.

Во-первых, пояснил министр, в этом году представительство России - почетного гостя выставки - будет особенно широким и ярким. Торжественное открытие российского стенда, а также презентация проекта "Президентская историческая библиотека. Серия "Победа" состоится 5 февраля с участием ведущих изданий, авторов книг, литературоведов, полиграфистов и маркетологов.

В год празднования 75-ой годовщины Великой Победы книгоиздатели представят произведения военной тематики, а посетители почтового стенда, организованного Почтой России и "Белпочтой", смогут проникнуться духом победного 1945 года. "У посетителя будет возможность бесплатно отправить поздравительную открытку ветерану Великой Отечественной войны. Выставка социализируется, приобретает более широкие масштабы, более широкие формы", - отметил министр.

В Минске ожидают много знаковых имен современной литературы, добавил он. В частности, уже подтвердили свое участие в февральском фестивале Александра Маринина и Татьяна Устинова, прибудут и солидные авторы популярной серии "Жизнь замечательных людей". Приглашен и известный российский писатель-маринист Николай Черкашин, который на это раз привезет свою новинку "Брестские врата", - роман, посвященный Брестской крепости.

Кроме того, уточнил министр, ожидается большая когорта писателей из разных регионов СГ, которые активно сотрудничают с Беларусью, переводят ее поэтов, прозаиков, а сейчас прибудут на VI Международный симпозиум "Писатель и время".

На площадке национального стенда России запланированы встречи с писателями и поэтами, тематические круглые столы, презентации творческих работ, обзоры книжных новинок, многочисленные мастер-классы, автограф-сессии, конкурсы и викторины.

Слоган книжного форума этого года - "Беларусь - открытая книга", который приглашает с 5 по 9 февраля познакомиться с новинками более 300 экспонентов из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. Кстати, специальный поэтический автобус будет курсировать по столице в эти дни от станции метро "Немига" до выставочного комплекса на проспекте Победителей, 14, уточняет БЕЛТА.