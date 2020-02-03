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03.02.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем на этой неделе

Текст: Роман Маркелов
Курс рубля на начавшейся неделе будет подвержен существенному давлению. Факторов для поддержки российской валюты мало, констатирует руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию СМП-банка Владимир Помыткин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Основное влияние на курс рубля будет оказывать развитие ситуации с коронавирусом, считает аналитик. На рынках наблюдается снижение аппетита к риску и возможное начало коррекции, а в этих условиях рубль имеет мало шансов на укрепление, подчеркивает Помыткин.

Фото: AP Photo/Gemunu Amarasinghe
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Кроме того, в пятницу пройдет заседание Банка России по ключевой ставке, однако снижение ставки или ее сохранение не должно оказать существенного влияния на курс рубля, указывает аналитик. По его прогнозу, в условиях снижения аппетита к риску курс российской валюты будет находиться в диапазоне 62,3-64,5 рубля за доллар.

Рубль вряд ли сможет найти повод для существенного укрепления, пока на рынках сохраняется нервозность, соглашается начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин. В среднесрочной перспективе можно ожидать дальнейшего постепенного ослабления рубля, но сезонно сильный текущий счет платежного баланса продолжит поддерживать рубль в первом квартале, поэтому в случае ослабления нервной реакции на коронавирус курс стабилизируется вблизи 63 рублей за доллар, полагает аналитик.

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