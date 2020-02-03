Что не пропустить по ТВ на неделе с 3 по 9 февраля

Программы об Ирине Муравьевой и Вере Полозковой, старт нового сезона шоу "Последний герой", череда документальных картин, возобновление "Великолепной пятёрки" и повтор "Ворониных" - "РГ" рассказывает, какие передачи на ТВ лучше не пропускать на следующей неделе

Женское счастье Ирины Муравьевой

Ко дню рождения Ирины Муравьевой на Первом канале покажут документальный фильм "Больше солнца, меньше грусти".

В кино героини Ирины Муравьевой отчаянно ищут свое женское счастье. А вот в личной жизни самой актрисы все сложилось просто идеально. Ей повезло выйти замуж раз и навсегда. Она - счастливая мама и бабушка. Но удивительный парадокс: роли Муравьевой все обожают, а она сама не любит себя на экране. В фильме Ирина Муравьева расскажет о своих любимых ролях и нелюбимых картинах, о своих комплексах и достижениях, о своей семье и отношении к возрасту.

Вот уже больше десяти лет Ирина Муравьева не снимается в кино, но от этого народная любовь к ней не уменьшилась. На ее фильмах выросло не одно поколение. Для многих из них взросление начиналось именно с картины "Карнавал", в которой актриса сыграла Нину Соломатину. На главную роль режиссер Татьяна Лиознова взяла Муравьеву без проб. Режиссера не смутило даже то, что Муравьевой было 32 года, а играть она должна была 17-летнюю девчонку. Сегодня уже современные артисты перевоплощаются в Ирину Муравьеву и вновь поют "позвони мне, позвони". Как, например, Ирина Дубцова в проекте Первого канал "Точь-в-точь". Еще один любимый зрителями киношедевр с участием Муравьевой - картина "Самая обаятельная и привлекательная" - ее посмотрели 80 миллионов человек.

А ведь поначалу Муравьева категорически не хотела сниматься в этом фильме. Еще бы, какая-то история про конструкторское бюро, испытание агрегата, аутотренинги. Татьяна Васильева расскажет, как проходили съемки в фильме, как актрисы снимались в своих собственных нарядах, и как они не могли заняться аутотренингом, потому что все время смеялись. ...30 лет спустя уже другая актриса превращалась из дурнушки в красавицу, да еще заполучив при этом самого завидного жениха. Речь идет о сериале "Не родись красивой", где роль мамы главной героини сыграла как раз Ирина Муравьева. Специально для зрителей Первого канала актриса Нелли Уварова расскажет об этих съемках.

Также в фильме принимают участие: Александр Михайлов, Владимир Меньшов, Юрий Соломин, Анна Снаткина и другие.

Первый канал, 8 февраля, 10:15

Хороший выбор

Всероссийский потребительский проект "Тест" - теперь каждое воскресенье на канале "Россия 1". Его слоган: Россия покупает - "Россия" проверяет.

Ведущие, Евгений Рыбов и Наталья Медведева, проводят тесты прямо в студии, на глазах у зрителей, не скрывая производителей и названий. В программе проверяют продукты и товары, доступные каждому, а зрители в студии принимают непосредственное участие в шоу: задают острые вопросы, высказывают мнения и даже "снимают пробу". И самое главное: впервые на российском ТВ тесты потребительских характеристик проводят не самозваные "эксперты", а специалисты Роскачества - организации, официально уполномоченной на проведение объективных лабораторных исследований. Результаты профессиональных экспертиз ежедневно помогают покупателям сделать правильный выбор.

"Россия 1", 9 февраля, 11:10

Золотой запас империи

Новый документальный фильм Елены Чавчавадзе "Золото Колчака" - на канале "Россия 1".

Эпопея "золота Колчака" - настоящий исторический детектив, до сих пор до конца не расследованный. Каким образом у Колчака оказалась значительная часть Золотого запаса Российской империи, ведь он находился у большевиков? Почему восставший против них Чехословацкий корпус не двинулся на Москву, а повернул вверх по Волге, вдогонку за золотом, вывезенным из Самары в Казань? Почему председатель Реввоенсовета Троцкий проявил такую поразительную беспечность и, имея достаточное подкрепление, за два месяца не предпринял должных мер для обороны Казани? Куда и какими путями исчезло огромное количество золота?

Судьба Золотого запаса Российской империи и новая картина ключевых событий гражданской войны в России - в документальном расследовании.

"Россия 1", 9 февраля, 01:00

11 фильмов Вадима Абдарашитова

Без Вадима Абдарашитова - гостя выпуска программы "Мой герой" - зрители никогда бы не увидели таких фильмов, как "Слово для защиты", "Поворот", "Охота на лис", "Остановился поезд", "Парад планет", "Плюмбум, или Опасная игра", "Магнитные бури" и других.

В январе этого года Абдарашитов отметил 75-летний юбилей. В детстве любимыми фильмами Вадима были "Джульбарс" и "Судьба барабанщика". В то время на экранах было много и трофейных картин, таких как "Танцующий пират" и, конечно, "Тарзан". "После этого мы вешали кругом "тарзанки", бегали, прыгали, кричали, наводили на всех страх, - с улыбкой вспоминает гость программы. - И при этом, конечно, ломали руки и ноги… В связи с "Тарзаном" у нас была "эпоха увечий".

В то время народ тянулся к технике. И Вадим решил поступить в железнодорожный техникум. А потом произошло событие, которое перевернуло жизнь очень многих, - в космос полетел Юрий Гагарин. "Крышу", по словам мэтра, тогда снесло у очень многих. "Я забрал документы, сдал экстерном экзамены за среднюю школу и поехал поступать в МФТИ", - говорит Вадим Юсупович.

Как начиналась дорога гостя Татьяны Устиновой в большое кино? Куда он попал по распределению после окончания института? Чем помог ему родной завод во время учебы? В чем отличие ВГИКа прошлых лет от нынешнего? Где Вадим Юсупович встретился с Александром Миндадзе, с которым впоследствии создал 11 фильмов? Узнаете из программы.

"ТВ Центр", 3 февраля, 13:40

Стихия Веры Полозковой

"Мне кажется, по ее стихам можно будет судить о нашем времени. Ее нельзя ни с кем сравнить", - так о Вере Полозковой говорит актриса Любовь Толкалина.

Полозкова - также гостья Татьяны Устиновой в программе "Мой герой". Вера родилась и выросла в Москве и провела по-настоящему счастливое детство, несмотря на то, что мама воспитывала ее одна. "Мама моя - инженер ЭВМ, неутомимый походник, горнолыжник, шахматист. Самое классное, что было в моем детстве - это мамины друзья и застолья, которые они устраивали. На мой взгляд, это был цвет нации - прекраснейшие технари, врачи, филологи", - рассказывает Полозкова в программе.

Почему Вера решила окончить школу экстерном? Как попала на журфак МГУ? Из-за чего, несмотря на то, что училась на кафедре литературной критики и художественной культуры, никогда бы не смогла стать критиком? Об этом она расскажет в программе.

Полозковой был всего 21 год, когда вышла ее первая книга. Тогда же, в 2007 году, состоялось ее дебютное публичное выступление. Потом были многие другие выступления, спектакли с ее стихами, пришла настоящая популярность. А вместе с популярностью - и шквал критики. С ведущей Татьяной Устиновой Веру сближает не только то, что обе они - авторы книг, но и то, что являются мамами мальчиков. Вера растит 5-летнего Федора и полуторогодовалого Савву.

"ТВ Центр", 4 февраля, 13:40

Эпоха документального кино

Телеканал "Россия К" предлагает вниманию зрителей документальные фильмы "Король Лир", "Зебра", "Клетка" (3-5 февраля, 00:00) и "Мужская история" (7 февраля, 23:20).

Режиссер ленты "Король Лир" - Денис Клеблеев. Выпускник мастерской Марины Разбежкиной, призёр фестивалей "Артдокфест", Cinema Du Reel, Денис Клеблеев сделал картину о пожилом актёре, одержимом идеей сыграть Короля Лира. Параллельно герой трагически переживает собственную семейную драму. В фильме Клеблеев выступил также в роли оператора.

Режиссер "Зебры" - Борис Дворкин. В основу фильма легли воспоминания нескольких матерей, чьи близкие оказались в беде, которая называется "наркомания". Эти мужественные женщины рассказывают о своей борьбе с болезненной зависимостью детей.

Ленту "Клетка" сняла режиссер Ирина Васильева. Она повествует о жизни русского учёного-биолога Сергея Чахотина. Его друг Альберт Эйнштейн считал, что тот первым проник в "атом жизни", то есть в живую клетку, не расщепив её. Чахотин впервые использовал сфокусированные ультрафиолетовые лучи для воздействия на клетку, разработал целую серию методов и инструментов для операций над микрообъектами. От исследований в области биологии он перешёл к исследованию социальных явлений. В фильме о судьбе своего отца рассказывает его младший сын Пётр, живущий в Италии.

Фильм Алексея Артемьева "Мужская история" - о человеке в пограничной ситуации. Летом 2018 года Алексей Артемьев (зрители телеканала "Россия К" знают его по программам "Запечатленное время", "Репортажи из будущего", "Первые в мире") узнал о страшном диагнозе - рак четвёртой стадии. Поначалу он воспринял это как смертный приговор, но началась сложная схватка с болезнью, в самый критический момент которой прямо в палате Алексея в Московском онкологическом институте имени П.А. Герцена была установлена видеокамера...

"Россия К", 3-5 февраля, 00:00, 7 февраля, 23:20.

Честь командира

В эфире Пятого канала стартует второй сезон сериала "Великолепная пятёрка". Истории о работе команды полицейских Петровского РОВД Санкт-Петербурга. Погони за преступниками, расследования запутанных преступлений и интересные детали из семейной жизни главных героев…

Во втором сезоне телезрителей ждут новые приключения любимой команды. Майор Шапошников (Андрей Горбачев) по-прежнему останется верен одному из главных пристрастий своей жизни - женщинам. Под видом командировочного майор поселится в отеле, где накануне произошло убийство. Номер по соседству снимет жена… Статус холостяка не вполне будет устраивать любящую маму капитана Красавченко (герой Алексея Красноцветова). Она познакомит сына с двумя симпатичными сестрами, которые окажутся аферистками... Посягательств на личную свободу не избежит и лейтенант Кузьмин (актер Егор Кутенков). Герою актера Нодара Джанелидзе - капитану Бубнову - придется совмещать расследования убийств с подготовкой к юбилею собственной свадьбы. По иронии судьбы фигурантом уголовного дела станет и жена полковника Голованова, руководителя "великолепной пятерки". Оперативники непременно найдут настоящего убийцу и спасут честь своего командира.

Пятый канал, 03 февраля, 23:10.

Команда "Последнего героя"

Михаил Еремеев - участник шоу. Фото: предоставлено ТВ-3

На ТВ-3 стартует новый сезон шоу "Последний герой. Зрители против звёзд" с ведущей Яной Трояновой.

Кто бросит вызов ранее объявленной команде знаменитостей, в которую вошли актрисы Елена Проклова, Лукерья Ильяшенко, Наталья Бардо, а также Надежда Ангарская из Comedy Woman, рэпер Птаха, танцор Евгений Папунаишвили, спортсмен Алексей Воевода и блогер Давидыч? Вот восемь участников команды телезрителей, отобранных на всероссийском кастинге из 4000 претендентов.

Владлена Веселова, Санкт-Петербург, 38 лет. Уже успела трижды побывать замужем и не сомневается, что выйдет и в четвёртый - для неё это один из стимулов к участию в "Последнем герое". У Влады есть 17-летний сын, которого нужно "устроить в институт", а ещё она мечтает начать новое дело.

Михаил Еремеев, Москва, 37 лет - владелец светского интернет-издания и организатор вечеринок. У него двое детей, и он дважды был женат, а его нынешняя супруга намного старше его. Игорь Жук, Сочи, 47 лет - опытный игрок в покер. У него есть судимость, ножевое ранение и непростое прошлое за плечами. А еще у Игоря жена, с которой они уже 25 лет, и дочь.

Александр Ложкин, Ростов-на-Дону, 29 лет когда-то трудился в модельном бизнесе и увлекался греблей, но к 29 годам открыл своё дело и занялся производством диетических тортов. Параллельно трудится персональным тренером и мастером в барбершопе. Александр учится на психолога, а дома его ждёт девушка, с которой они вместе уже два года.

Димитрию Павлюку из села Архангельское, Белгородской области - 25 лет. Димитрий живёт в деревне на ферме и работает дояром, собственного жилья у него нет. Он уже успел многое попробовать, и даже спасался от наркотической зависимости в монастыре, после чего стал очень религиозным. Элина Пашковская, Таганрог, 25 лет окончила Южный федеральный университет в Таганроге и перебралась в Москву, поближе к своей мечте - стать известной телеведущей. Правда пока что она занимается подбором индивидуальных маршрутов для туристов.

Наталья Филиппова, Новосибирск, 40 лет - мама 14-летней дочки Сони с тяжёлой формой ДЦП: Филиппова воспитывает дочь в одиночку. При этом ведёт активный образ жизни, любит экстрим, путешествия и приключения. Наталье Хапугиной из посёлка Рефтинский Свердловской области 35 лет. Наталья по образованию - экскурсовод, её специализация - экотуризм для детей. Но работает она в такси, ведь надо в одиночку "тянуть" детей: старший, Никита, учится в кадетском корпусе, младшая, Агафья, ходит в садик.

ТВ-3, с 8 февраля

Драмы о противостоянии

Сериал "МакМиллионы" стартует на "Амедиатеке". Это - документальный проект от продюсера Марка Уолберга о крупной афере, в результате которой у "Макдоналдса" украли миллионы долларов. Бывший полицейский, будучи главой службы безопасности, воровал призовые стикеры промоакции "Монополия в "Макдоналдс". За 10 лет он развил приличную сеть подельников по всему миру - вместе им удалось украсть порядка 20 миллионов. Герои сериала - агенты ФБР, менеджеры "Макдональдса", адвокаты, счастливые "победители" и, конечно, сами аферисты.

Сериал "Центральный Багдад" появится на этом же сетевом ресурсе в тот же день. Острая политическая драма о вечном противостоянии Востока и Запада. Основанный на одноименной новелле Эллиотта Колла, сериал рассказывает об исторической оккупации Багдада американской коалицией в 2003 году. На фоне драмы всей страны разворачивается личная трагедия бывшего иракского полицейского Мухсина аль-Хафаджи, который вынужден каждый день сражаться за свою жизнь и здоровье родной дочери.

"Амедиатека", с 4 февраля.

Цена свободы

На КиноПоиске - британский проект "Захват" (The Capture). Мини-сериал со звездой сериалов "Борджия" и "Война и Мир" Каллумом Тернером в главной роли.

Оправданный по обвинению в военных преступлениях в Афганистане бывший капрал спецназа Шон Эмери выходит на свободу и снова становится обвиняемым - на этот раз в похищении и убийстве его адвоката Ханны Робертс. Пока Эмери пытается очистить свое имя, следователь Рейчел Кэри раскрывает сложный заговор, ставя под сомнение достоверность улик.

КиноПоиск HD, 2 февраля

Модная сказка

Американский сериал "Кэти Кин" (Katy Keene) - также на КиноПоиск HD. Сказка из мира высокой моды. Спин-офф популярнейшей американской подростковой драмы "Ривердэйл", основанной на комиксах "Арчи".

Кэти Кин (в исполнении звезды "Милых обманщиц" Люси Хейл) - начинающий дизайнер и будущая легенда модной индустрии, преисполненная решимости взобраться на самую вершину модного Олимпа и воплотить в жизнь мечту детства. Вместе со своими талантливыми друзьями из Ривердэйла Кэти будет бороться за место под нью-йоркским солнцем.

КиноПоиск HD, 7 февраля

Город полярной ночи

Документальный фильм "Лонгиербюен, биполярный город" - на канале HDL.

Норвежский город Лонгиербюен - самое северное в мире поселение с населением свыше тысячи человек. Среднегодовая температура воздуха здесь - минус 6 градусов, полярная ночь длится около четырёх месяцев - с конца октября до середины февраля. Живя на архипелаге Шпицберген в Арктике, население Лонгиербюена уже свыше 100 лет добывает уголь - главный источник энергетической стабильности. Но в 2015 году, в год выборов мэра, цены на уголь упали. По мнению ученых, политиков и местных жителей, Лонгиербюену предстоит гонка со временем на выживание. Документальный фильм "Биполярный город" рассказывает об экологических парадоксах, нестандартной работе и весьма экзотическом отдыхе жителей этого уникального городка.

HDL, 5 февраля, 20.55

Борьба с лавиной

Еще одна премьера HDL - документальный фильм "Снежные войны".

Рассказывает о том, как из года в год в Канадских Скалистых горах идет война. Угроза - это лавины. Благодаря новейшему оборудованию, зрители телеканала HDL увидят каждый элемент, каждую деталь яростной битвы человека и стихии. Впервые в истории съемочная группа получает эксклюзивный доступ для сопровождения передвижных подразделений, которые предотвращают лавины. Храбрые мужчины и женщины рискуют своей жизнью, чтобы защитить простых жителей Канады. Это история их ежедневной борьбы: разведывательные миссии, подъем на опасные горы и тщательно спланированные взрывы мощных лавин.

HDL, 6 февраля, 22.00

Путеводитель это не покажет

На телеканале "Звезда" началась новая программа "Круиз-контроль". Ведущая - Юлия Розенберг (зрители ее знают как автора и ведущую программы "Аты-баты" и модератора программы "Часовой" на Первом канале).

"Круиз-контроль" - о путешествиях. Для каждого Юлия подбирает наиболее подходящий автомобиль и рассказывает, сколько это стоит, как лучше проехать, где остановиться на ночлег и что непременно стоит посмотреть. Юлия выбирает интересные места, описание которых не найти в путеводителях. Пробует необычные, а порой и рискованные занятия: пройти по канату над площадью, приготовить уху из горящего полена и проникнуть в заброшенный форт. Зрителей ждет знакомство с национальными блюдами и необычными историческими местами, на которые не всегда указывает навигатор.

"Звезда", 8 февраля, 12:30

Давайте повторим!

Культовый российский ситком "Воронины" покажут на канале "ЧЕ!"

Прежде чем с головой окунуться в новую декаду, почему бы не вспомнить, как начиналась предыдущая? Самый что ни на есть российский по духу и настроению ситком первоначально был адаптацией американского проекта "Все любят Рэймонда", но спустя несколько сезонов превратился в русский народный благодаря таланту продюсеров, режиссеров и потрясающему актерскому составу.

Главные герои сериала - обычная семья. Костя Воронин, спортивный журналист, и Вера, домохозяйка, живут в московской трешке и растят семилетнюю Машу и близнецов Филю и Кирю. Их соседи по лестничной площадке - родители Кости: Галина Ивановна и Николай Петрович. Они работают, вмешиваются в жизнь друг друга, отдыхают в Сочи и Турции и частенько ссорятся. Таких семей в России тысячи. Благодаря аутентичности у зрителей создается впечатление, что Воронины - их соседи. Главные роли в сериале сыграли известные российские актеры: Екатерина Волкова, Георгий Дронов, Борис Клюев, Мария Ильюхина, Станислав Дужников, Юлия Куварзина, Андрей Ургант и другие.

"ЧЕ!", с 9 февраля, 10.00