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Как распознать органическую продукцию
Создание госреестра - это требование нового закона об органической продукции, который вступил в силу с 1 января 2020 года. Пока доля настоящей органике на рынке - менее 1%, рассказал в интервью "РГ" председатель правления Союза органического земледелия, член Общественного совета Минсельхоза Сергей Коршунов.
Большинство товаров с маркировкой "органик", "био", "эко" не имеют отношения к настоящей органической продукции, это маркетинговый ход.
Сергей Александрович, что такое настоящая органическая продукция?
Сергей Коршунов: Животноводческая - это, прежде всего, та, при производстве которой не используются антибиотики.
Органическая растительная продукция должна выращиваться без пестицидов.
Но органическое сельское хозяйство - целая система сельхозпроизводства. Она направлена на здоровье почв, экосистем и людей. При таком производстве также запрещено использовать гормональные препараты, ГМО, пищевые добавки.
Это и справедливое распределение прибыли для фермеров, возможность выделить продукцию. Теперь по закону органическая продукция обязательно должна иметь сертификат на соответствие российским или международным требованиям, в зависимости от рынка реализации. Выдавать сертификаты имеют право только аккредитованные органы.
Кроме того, органическая продукция в России будет маркироваться единым государственным графическим изображением - зеленым листком на белом фоне. Это гарантия для потребителей.
Давайте приведем пример. Когда курица может называться органической?
Сергей Коршунов: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) употребляет понятие "скрытый голод". Это нехватка витаминов, минералов, микроэлементов. Их дефицит наступает, когда качество употребляемой пищи не соответствует потребностям человека в питательных веществах. По данным ФАО, в мире скрытый голод испытывают около 2 миллиардов человек.
Многие современные продукты выращены интенсивным способом, что сказывается на их качестве и составе.
Средний бройлер, которого вы видите на прилавках магазинов, живет максимум 28 дней. Органический цыпленок по стандарту должен выращиваться 81 день. По консистенции мясо органической курицы плотнее, темнее, имеет более насыщенный вкус и запах. И по составу оно биологически полноценное.
Органический цыпленок должен выращиваться, имея доступ к свободному выгулу. Количество или плотность голов на квадратный метр при органическом птицеводстве в четыре раза меньше, чем в обычном.
И, главное, при выращивании органического цыпленка нельзя использовать антибиотики в профилактических целях, что сегодня сложно. Поэтому курица - не очень удачный пример.
Какой пример удачный?
Сергей Коршунов: Овощеводство, растениеводство, выращивание плодовых культур, производство молока. Кстати, сертифицированное органическое молоко производят предприятия в Калужской, Ярославской областях. Хороший потенциал у органического куриного яйца. В Европе - это довольно распространенный продукт, и такое яйцо отличается по вкусу.
Насколько дороже органическая продукция?
Сергей Коршунов: В животноводстве должны использоваться сертифицированные органические корма, это увеличивает себестоимость на 30-50%. Тушка обычного цыпленка бройлера в магазине стоит около 200 рублей. А органический цыпленок - 600-800 рублей, в зависимости от жадности торговой сети.
Растениеводческое органическое сырье по себестоимости выше на 25-30%. Сейчас спрос превышает предложение, и магазин может ставить любую цену. Но это в России. В других странах такого нет.
Кстати, в Краснодарском и Красноярском краях, Томской, Воронежской областях полностью или частично возмещают затраты на сертификацию для малых и средних предприятий, производящих органическую продукцию. Это позволит удерживать наценку на нее в пределах 30-50%.
Новый закон поможет развитию органического производства?
Сергей Коршунов: Да, но не сразу. Хорошо, если через несколько лет на российском рынке доля органики будет хотя бы 3-3,5% от всех продуктов.
Долгое время органическое сельское хозяйство развивалось не благодаря, а вопреки. Теперь законодательно закреплены правила производства и требования к органике, запускается единый госреестр производителей, есть единый госзнак. Нужно время, чтобы эта система заработала.
И еще есть ряд нерешенных вопросов. Например, по выработке прозрачных правил аккредитации органов по сертификации по ГОСТ 33980-2016 Росаккредитацией.
Также нужно принимать экономические меры поддержки производителей органики, готовить кадры. Например, одна сертификационная команда, а это около трех менеджеров, могут вести не более 15-20 хозяйств в год. У существующих менеджеров уже есть по одному хозяйству. Считаю, что после принятия закона рынок начнет расти лавинообразно. Три сертифицирующих организации уже аккредитованы. В этом году, думаю, добавятся еще 5-6.
Однако мы предлагаем ввести переходный период на два года, в течение которого международные сертификаты будут признаваться в России. При этом можно запретить размещать на упаковке национальный знак до получения российского сертификата.
Российскую органическую продукцию ждут на мировом рынке?
Сергей Коршунов: Есть спрос на российскую продукцию, сертифицированную по международным стандартам. Продукцию с российскими сертификатами на мировом рынке пока не ждут.
Основной покупатель органики - страны ЕС. Помимо нас там работают Украина, Казахстан, вся Южная Африка, Южная Америка. Конкуренция высокая. На днях Евростат опубликовал свежие данные по импорту органики в ЕС, у России 1%, у Украины 8%, у Казахстана 1,5%.
Пока надо начать с внутреннего рынка, нарастить количество производителей, завоевать доверие потребителей. Люди должны понимать, что такое органическая продукция, в чем идеология такого производства, зачем оно нужно стране. Тогда и мир поверит в нашу органику.
Сколько производителей органики в России сегодня сертифицированы по международной системе?
Сергей Коршунов: Менее ста. Из них активно работающих - половина. Другая половина просто обладает сертификатами, но при этом активную производственную деятельность не ведет. Мы их продукцию нигде не видим.
Насколько сложно получить сертификат международного образца?
Сергей Коршунов: Их выдают представители зарубежных компаний, работающих на нашем рынке. Стоимость сертификации - около 300 тысяч рублей в год по международным и около 200 тысяч по российским стандартам. Тяжело не получить, а соответствовать требованиям. Сначала нужно прочитать регламенты и выбрать рынок сбыта. Для внутреннего рынка необходимо проходить сертификацию по ГОСТ 33980-2016, для экспорта - по стандартам стран ЕС, США, Японии. Можно нанять сопровождающую компанию, которая поможет разобраться с регламентом и подготовить производство и документы.
Затем вызывается представитель аттестационного органа, заключается договор. Специалисты приезжают на первый аудит. Помимо технологической проверки берут пробы земли. Если это попадает в период производства готовой продукции, то и ее пробы. Затем назначается повторный аудит где-то через полгода. Если для выращивания продукции вводится земля, которая не эксплуатировалась более пяти лет, то сертификат можно получить в течение года. Но это будет сертификат на землю, а не на продукцию. На продукцию его можно будет получить только после того, как она будет на этой земле выращена.
В европейской системе есть учет объемов произведенной продукции. Устанавливаются производственные лимиты, выпущенный товар декларируется, идет расчет по технологическим картам. Поэтому сертифицированное хозяйство не может продать больше этих лимитов сертифицированной же продукции. Это делается, например, для того, чтобы не продавать выращенное у соседей по своему сертификату. Пока в российской системе правил по учету объемов произведенной продукции нет.
Минсельхоз и Роспотребнадзор объяснили правила оборота и продажи органики
Органическая продукция, как отечественная, так и импортная, выпущенная до 1 января 2020 года, то есть до вступления в силу закона об органике, может продаваться свободно, вне зависимости от наличия российских сертификатов на нее. Продукты с маркировкой "органик", выпущенные после 1 января 2020 года, должны получить сертификаты. Производители - войти в госреестр. Только после этого производители "имеют право разместить являющуюся отличительным признаком органической продукции маркировку в виде комбинации надписей и графического изображения единого образца на упаковке", сообщили "РГ" в Минсельхозе.
"Акты гражданского законодательства (к числу которых в части маркировки органической продукции относится закон № 280-ФЗ) не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие", - пояснили "РГ" в Роспотребнадзоре. Маркировка может отсутствовать и "до момента внедрения изготовителями правил ведения органического сельского хозяйства и производства органической продукции", отметили в ведомстве. Иными словами, во время переходного периода производителям ничего не грозит. Переходный период начинается с даты обращения в орган по сертификации и длится для посевных площадей - не менее двух лет до посева; для пастбищ или многолетних кормовых культур - не менее двух лет до начала использования; для многолетних культур (кроме кормовых растений) - не менее трех лет до сбора первого урожая. В животноводстве: год - при разведении КРС, а также мясных лошадей, но не менее 3/4 жизни животного; полгода - при разведении МРС и свиней, а также животных для молочного производства; 12 недель - при разведении птицы для производства мяса и яиц, при приобретении этой птицы в возрасте до трех дней. В пчеловодстве переходный период не менее года, в аквакультуре: год - при выращивании осетровых рыб для получения икры; полгода - при выращивании осетровых рыб с другой целью; 4 месяца - при выращивании рыб (кроме осетровых), беспозвоночных и водорослей. Нюансы указаны в разделе 4 ГОСТ 33980-2016.
В дальнейшем продажа органики без сертификатов грозит производителям штрафами: для должностных лиц - 12-20 тысяч рублей, для юрлиц - 100-500 тысяч рублей.
Подготовили Елена Березина, Алена Узбекова
Божьи коровки вместо химикатов
"Чем я могу вас удивить? Есть хвойный нектар", - приглашает к разговору Иван. "Нас сертифицировала итальянская компания ICEA. Для них это был прецедент, первая компания из России. В Саук-Дере приехал лично директор, которого сопровождал итальянский фермер, - рассказывает Иван Новичихин. - Итальянец говорил, будь у него такая земля - был бы миллионером".
Инспекторы проверяли, какой метод земледелия используется: пахотный или беспахотный, откуда и какие завозятся семена. "У меня поля вдоль реки, инспекторы исследовали, откуда река течет, есть ли загрязнения. Взяли пробы воды", - вспоминает фермер. Интересовало применяются ли медь и ее производные, как борется хозяйство с вредителями и сорняками. "Это все прописано в европейском регламенте", - говорит Новичихин. По его мнению, европейскую систему сертификации в России нужно было взять за основу, о чем он говорил, приезжая на консультации в Совет Федерации. В российском документе, продолжает Иван, определены понятия органической продукции, вводится маркировка, прописано, что нельзя применять. Однако пока нет правил, как работать фермеру-производителю органики.
"Европейский регламент - он как руководство к действию. Там расписано, как вводить новые участки в оборот. Почва исследуется на остаточные пестициды и тяжелые металлы. Собирается комиссия сертифицирующего органа и решает вводить или не вводить эти участки. Инспекторы изучают также географическое положение местности, есть ли рядом заводы и дороги", - рассказывает Новичихин. В российском документе, по его словам, такого нет.
Однако от европейской сертификации Ивану позже пришлось отказаться. "Мы платили 1,2 тысячи евро за сертификацию. В 2014 году мне пришло письмо - платите 4,6 тысячи. А еще нужно оплачивать визит инспекторов - дорогу, проживание, питание, люди находятся около недели. Сначала они приезжали раз в год, потом два раза, а потом сказали, что нужно проходить подтверждение сертификата шесть раз в год", - рассказывает фермер.
По его словам, в 2014 году Россию объявили страной, неблагополучной для органического земледелия, нуждающейся в дополнительном контроле. Хотя, по мнению фермера, дело было в экономике вопроса. Из-за резкого падения рубля, российская органика стала дешевой для европейского покупателя. И конкуренты стали выдавливать россиян с европейского рынка.
Продлять европейский документ сейчас не имеет смысла, говорит Новичихин. У нас теперь законно можно работать только с российским сертификатом. "А знак "органик" поможет и потребителям, и крупным производителям. Мелкие и так выживут. А крупным нужна легитимность", - рассуждает Новичихин.
У россиян хорошие шансы завоевать мировой рынок органики, уверен кубанский фермер. В России самый большой фонд земель, пригодных для органического земледелия. Много свободных участков, которые не удобрялись долгие годы.
По его словам, в органическом земледелии маржинальность выше. И не только потому, что органика стоит дороже. "Минус интенсивного сельского хозяйства в том, что после внесения удобрений и химикатов земля портится", - говорит Иван и приводит пример, как на его поля запускали божьих коровок для борьбы с тлей.
Насекомых привезли из филиала Всероссийского научно-исследовательского института биозащиты растений в Лазаревском. "Чтобы закрыть сезон активности вредителя, нужно 12 видов божьих коровок. Мы завозили сотни тысяч насекомых в контейнерах", - вспоминает Новичихин.
В отличие от интенсивного сельского хозяйства, "органические" фермеры действуют превентивно. Высаживают сидератные растения - горох, нут, рожь, люпин - для обогащения почвы азотом, используют феромонные ловушки.
Сейчас фермеры стараются работать с покупателем напрямую. У Ивана есть аккаунт в Инстаграме. "Показываю, как растут огурцы и помидоры. Люди доверяют больше мне, чем сертификатам", - говорит он.
Пробовал фермер работать и с ретейлом. Менеджеров известной сети магазинов премиум-класса Иван принимал в поле. "Приехали девушки на каблучках. Пробуют огурцы, хрустят, хвалят. Спрашивают - почем? Я прикинул - себестоимость плюс маржа - 80 рублей. А они мне - больше 25 рублей не дадим! Поинтересовался, по какой цене хотят мои огурцы продавать. Выяснилось - по 160 рублей. Тут мой мир рухнул", - сетует фермер.
Продукты от Ивана Новичихина продают несколько интернет-магазинов. Картофель стоит 128 рублей за кило, морковь - 176. Есть и экзотика - топинамбур, корень пастернака, брюква, мускатная тыква.
Российских покупателей пока менее одного процента, рынок еще узкий. И фермеры договариваются, кто что посадит. "Однажды все посадили помидоры, и у всех они выросли. Потом не знали, что с ними делать", - смеется фермер.
Стандарт качества
Что касается внутреннего рынка, то доля органики на нем может составить около 10%, считают в организации.
Организация в конце декабря прошлого года получила право на сертификацию продукции органического растениеводства, животноводства, птицеводства, пчеловодства, аквакультуры и перерабатывающих предприятий. За основу российской методики были взяты принципы работы Международной федерации органического сельского хозяйства (IFOAM).
На конец января в Роскачество подано около 50 заявок от производителей напитков, молочной продукции, тепличных овощей, функционального питания, ликеро-водочных изделий. Получение сертификата занимает от 2 до 6 месяцев.
Аккредитацию по сертификации органики пока получили три компании: "Органик эксперт", "Россельхозцентр" по Воронежской области и Роскачество. На аккредитацию претендуют еще две организации, рассказали "РГ" в Росаккредитации. При этом в "Органик эксперт" сообщили о 19 уже сертифицированных производителях. В "Россельхозцентре" - о 10 заявках. Право сертифицировать органику нужно периодически подтверждать.
Картошка ждет инспектора
"Те, кто уже имеет агрономическое, ветеринарное или иное профильное образование, смогут повысить квалификацию, чтобы стать инспекторами и консультантами по переходу на органическое земледелие", - рассказала "РГ" завотделом экономики инноваций института Надежда Орлова.
Программы могут длиться от нескольких месяцев до полугода. Это первый уровень. Начнут с подготовки инспекторов для растениеводства. "Животноводство сложнее, нужно контролировать качество кормов, добавок, условий содержания животных", - пояснила Надежда Орлова.
Следующий уровень - международный. На каждые 5-10 инспекторов должен быть один эксперт, который сможет работать с международными сертификатами. Это нужно, чтобы выводить российскую органику на мировой рынок.
Образовательные программы планируют запустить совместно с Национальным органическим союзом и еще несколькими партнерами, скорее всего иностранными. Выпускники курсов смогут проводить сертификацию по международным стандартам, а также получат двойной диплом. При этом дипломы будут гособразца.
Оформляемые инспекторами и экспертами сертификаты органической продукции должны признаваться и в Евросоюзе, и в России одновременно. В этой части пока есть пробел, но его вероятно закроют.
Стоимость курсов пока не определена. Но в США, например, начальные курсы стоят от 800 до 1,5 тысячи долларов. Длительные курсы 2-3 тысячи.