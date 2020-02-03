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03.02.2020 20:38
Рубрика: Спорт

Стена Юханссона

ЦСКА одолел "Куньлунь" с "сухим" счетом - 3:0 и упрочил лидерство в регулярном чемпионате КХЛ
Текст: Павел Зарудный
Российская газета - Федеральный выпуск № 22(8076)
Клубы Континентальной хоккейной лиги продолжают сражаться за путевки в плей-офф Кубка Гагарина.
Вратарь ЦСКА Ларс Юханссон в шестой раз за сезон оставил свои ворота "на замке". Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС Вратарь ЦСКА Ларс Юханссон в шестой раз за сезон оставил свои ворота "на замке". Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Вратарь ЦСКА Ларс Юханссон в шестой раз за сезон оставил свои ворота "на замке". Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Лидер регулярного чемпионата - ЦСКА проводил свой очередной матч против китайского "Куньлуня".

ЦСКА и "Ак Барс" продлили беспроигрышные серии в КХЛ

Любопытно, что "Красные звезды" выступали в качестве номинальных хозяев матча, но поскольку игра проходила в ЛДС ЦСКА, трибуны отчаянно поддерживали "красно-синих".

Несмотря на обилие моментов, армейцы открыли счет лишь во втором периоде. Марио Кемпе по борту убежал в контратаку и сам завершил ее великолепным кистевым броском под перекладину. В голевой комбинации принял участие Антон Слепышев, таким образом лучший нападающий января продлил свою результативную серию до 12 матчей.

Игроки "Куньлуня" имели несколько возможностей сравнять счет, однако на 37-й минуте пропустили сами. Если с убойным броском Кирилла Капризова Грубец справился, то спустя несколько секунд капитулировал перед Максимом Шалуновым.

В третьем периоде ЦСКА спокойно контролировал ход игры, на 45-й минуте Михаил Григоренко после выигранного армейцами вбрасывания "снял паутину" с девятки ворот "Куньлуня", довел счет до 3:0.

Отметим также, что голкипер московского клуба Ларс Юханссон оформил шестой "сухарь" в регулярном чемпионате КХЛ.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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После игры наставник китайской команды Курт Фрейзер поздравил армейцев с яркой победой:

- Что говорить, мы проиграли лучшей команде лиги, на которую должны равняться. Игроки ЦСКА делают на площадке все настолько правильно, что очень сложно им противостоять и забрасывать шайбы. Хотел бы также отметить, что нам было очень приятно играть в этом историческом дворце спорта, овеянном легендами.

По словам Фрейзера, у "Куньлуня" много травмированных и нет глубины состава:

- Хоккеисты, которые сейчас выходят на площадку, не могут полноценно заменить выбывших. Сейчас наступает недельный перерыв, который пойдет нам на пользу. Будем надеяться, что часть травмированных игроков восстановится к заключительному отрезку регулярного чемпионата.

В свою очередь, главный тренер ЦСКА Игорь Никитин был очень лаконичен:

- Счет нас утроил. Шайбы забросили вовремя. Здорово сыграл вратарь Ларс Юханссон, позволивший команде оставаться в игре все 60 минут.

Также стоит отметить непростую победу "Адмирала" над "Салаватом Юлаевым". Победа пришла к дальневосточной команде в серии буллитов. Победный бросок - на счету Мартина Бакоша - 4:3.

Победа приблизила "Адмирал" к зоне плей-офф - с 54 очками команда занимает девятое место на Востоке и два очка уступает магнитогорскому "Металлургу".

Интересно, что "Салават Юлаев" с 61 очком находится на шестом месте в Восточной конференции и в следующей для себя встрече 11 февраля дома снова сыграет с "Адмиралом".

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
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Тем временем президент федерации хоккея России Владислав Третьяк в беседе с журналистами подтвердил, что молодежный чемпионат мира 2023 года непременно пройдет в России.

"В Новосибирске состоится одно из самых больших хоккейный событий - молодежный чемпионат мира, который во многом приравнивается ко взрослому. Сюда приедут все будущие звезды мирового хоккея. В следующем месяце будет собираться рабочая группа. Мы посмотрим, что требуется от федерации хоккея России и правительства. ФХР поддерживает любые начинания и просьбы, исходящие от руководства Новосибирской области. Мы работаем вместе. Могут ли у нас отнять турнир? Молодежные и юношеские первенства не обсуждаются в принципе. Они уже занесены в план. Что бы дальше ни случилось, МЧМ у нас остается, его никто не отберет. А вот вопрос по взрослому чемпионату мира - 2023 в Санкт-Петербурге - еще будет решаться в суде. Также мы хотим провести женский чемпионат мира в 2021 году. Мы боремся за эти два турнира", - цитирует Третьяка "ЧС-ИНФО".

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