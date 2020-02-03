Для чего нужны священники на Белом континенте?

К 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями Лазаревым и Беллинсгаузеном патриарх Кирилл вспомнил свой трудный полет на Белый континент и ответил на вопрос, зачем нужны священники там, где могут жить только очень мужественные люди.

Патриарх Кирилл: Это отблеск рая на земле, где звери и птицы не убегают, а идут к тебе навстречу. Фото: Пресс-служба патриарха Московского и всея Руси / ТАСС

Четыре года назад треснуло лобовое стекло самолета, на котором предстоятель РПЦ и группа журналистов, в том числе и "РГ", летели за российскую станцию Беллинсгаузена. "Ко мне подошли пилоты и сказали, что второе дублирующее стекло не такое мощное, как первое, и если на высоте девять тысяч метров произойдет разгерметизация, мы все погибнем. И ввиду вот этого риска нужно возвращаться. Я им предложил снижаться. Они говорят: это нельзя сделать быстро, потому что тогда это стекло точно лопнет. По милости божьей, мы развернулись над проливом Дрейка - это самая ветреная часть земного шара, огромные волны, шторма, - вот над этим бушующим проливом мы развернулись и спокойно приземлились в аэропорту, откуда и взлетели. Там нам заменили самолет, и мы полетели в Антарктиду", - рассказал патриарх о своем знакомстве с Белым материком каналу Россия 24.

По словам предстоятеля, Антарктида - уникальное место на Земле, где все мировое сообщество взаимодействует без напряжения и конфликтов, "где не размещено никакого оружия, а люди, может быть, перед лицом величия этой природы тесно работают друг с другом, где если кто-то попадает в беду, никто не спрашивает, какой национальности человек. Это особая атмосфера сотрудничества, некоего антарктического братства".

В Антарктиде на станции Беллинсгаузен проживает не более 10 наших полярников, причем не все из них люди верующие. Однако церковь у России, в Антарктиде есть. Зачем?

- Присутствие церкви среди тех, кто проходит через рискованные жизненные обстоятельства, является очень важной частью нашего служения, - ответил на этот каверзный вопрос Святейший и привел пример армейских капелланов, которые находятся на передовой, не имея даже права носить оружие.

Там не очень виден человеческий грех. Он подавляется красотой природы

"Духовная поддержка для людей, находящихся в экстремальной ситуации, важнее любой другой, потому что она поднимает дух, укрепляет силы, делает человека еще более способным сопротивляться жизненным обстоятельствам. Вот почему и в вооруженных силах наши священнослужители, и в МЧС...".

Храм же в Антарктиде, уверен глава РПЦ, нужен потому, что в нем есть потребность: "Люди приходят туда движимые религиозным чувством и стремлением обратиться к Богу с молитвой, чтобы он послал помощь в несении такого жизненного подвига".

Святейший напомнил, что в 1959 году был принят договор об Антарктиде и заложены правовые и политические основы сосуществования людей:

- Положения этого документа никогда не нарушались. Наверное, соблазн был и оружие разместить, и какие-то испытания проводить, но никто не отважился преступить запреты, которые налагались этим договором. И здесь особую роль играет понимание того, что Антарктида - особое место на планете. Нарушить этот режим самосохранения уникальной природы ни у кого рука не поднимается... И там не очень виден человеческий грех, который подавляется красотой природы.

Это "отблеск Божьего царства" на Земле, заключил патриарх.