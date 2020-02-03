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03.02.2020 19:31
Рубрика: Общество

Оценка уходит в сеть

Для вузовских преподавателей ввели электронную подпись
Российская газета - Федеральный выпуск № 22(8076)
Студенты и преподаватели НИТУ "МИСиС" на зимнюю сессию впервые ходили налегке - без зачеток и ведомостей. Ведь теперь можно не только поставить оценку в электронную ведомость, но и заверить ее там же простой электронной подписью.

Год назад в МИСиСе были введены электронные зачетки. А отныне и все преподаватели могут ставить оценки и подписывать ведомости через личный кабинет на сайте вуза. И никаких бумажек. Зайти в кабинет можно и с компьютера, и с телефона. Скоро появится и специальное мобильное приложение.

Фото: iStock
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Пока это пилотный проект, но в вузе уверены: к концу 2020 года традиционные экзаменационные ведомости полностью уйдут в прошлое. Как же заверяют оценку? Преподаватель перед экзаменом автоматически получает в личном кабинете экзаменационные ведомости. Во время экзамена через удобный интерфейс он выставляет оценки и подписывает их простой электронной подписью в соответствии с законом "Об электронной подписи". Через 15 минут ведомости автоматически утверждаются в системе "1С Университет". Потом также "автоматом" данные попадают в электронные зачетные книжки студентов. Виртуальная оценка прилетит на корпоративную электронную почту. Дополнительно заполнять бумажные ведомости не требуется.

Более того, электронный автограф можно использовать не только во время сессии, но и для курсовых работ, проектов, зачетов.

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