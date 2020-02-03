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03.02.2020 13:57
Рубрика: Власть

Дмитрий Кобылкин представил коллективу РЭО нового гендиректора

Текст: Ольга Игнатова

Нового генерального директора Российского экологического оператора представил коллективу компании министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

Им стал Илья Гудков. Распоряжение о его назначении 27 января 2020 го¬да подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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По словам Кобылкина, среди приоритетных задач, которые стоят перед компанией, - вопросы нормализации работы региональных операторов, формирование федеральной схемы обращения с отходами, отбор инвестиционных проектов, запуск процессов строительства инфраструктурных объектов. В свою очередь, новый гендиректор отметил, что в РЭО сформирована профессиональная команда.

Илья Гудков окончил Балтийский государственный технический университет Санкт-Петербурга по специальности инженер-механик импульсных установок; Государственный архитектурно-строительный университет г. Санкт-Петербурга; Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Обладает большим опытом организации проектной деятельности и командной работы, реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе на основе государственно-частного партнёрства, с привлечением инвесторов.

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