ДНР: Обмен всех на всех пока невозможен

Обмен всех удерживаемых лиц с Киевом в настоящее время невозможен, необходимо добиться полного прекращения боевых действий в Донбассе. Такое мнение выразила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

"Пока нет закона об амнистии, пока нет закона, запрещающего преследование лиц, которые участвовали в конфликте на Донбассе, будут новые задержания", - заявила она. Как подчеркнула омбудсмен, каждому человеку можно предъявить какие-то претензии. Соответственно, обмен "всех на всех" невозможен до полной остановки конфликта", - отметила Морозова.

Однако сам процесс должен продолжаться. "У нас есть подтвержденная информация того, что есть энное количество людей, которые и далее продолжают удерживаться на территории Украины. Это не такое большое количество, но они там есть. Соответственно, обмены прекратиться не могут", - отметила Морозова.

Ранее она также завила, что представители ДНР в подгруппе по гуманитарным вопросам не будут обсуждать новый обмен пленными до полного окончания процедуры процессуальной очистки лиц, освобожденных 29 декабря. Тогда обмен состоялся по формуле "124 на 76". Его проведение стало возможным благодаря переговорам лидеров стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) на саммите в Париже 9 декабря.