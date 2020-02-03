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03.02.2020 19:00
Рубрика: Экономика

На дне рюмки

Экспорт водки может вырасти до 500 миллионов долларов
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 22(8076)
Экспорт алкоголя за 10 месяцев 2019 года достиг 257,5 млн долларов, сообщает Аналитический центр при правительстве (рост на 3,04%). При этом экспорт водки вырос на 7,2% (до 125 млн долларов), а виноградных вин - на 24,3% (7,1 млн долларов).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Если основными потребителями вина и пива российского производства являются Украина, Казахстан и Беларусь, то список крупнейших импортеров российской водки выглядит совсем иначе: в первую тройку входят Великобритания, Латвия и Германия. Экспорт водки обладает огромным потенциалом: она имеет аутентичное звучание, прочно ассоциируясь с Россией - так же, как шампанское ассоциируется с Францией, а текила с Мексикой. Сочетание "русская водка" давно стало знаком качества. Вот только большинство брендов, производящих водку, на самом деле не являются русскими: самый символичный русский напиток приносит доход зарубежным алкогольным магнатам, а не России.

Фото: Сергей Субботин/РИА Новости
Россия выиграла в суде право на бренд водки "Столичная"

"Объем мирового рынка водки - около 40 млрд долларов, - говорит Игорь Косарев, президент Союза производителей алкогольной продукции. - Из них 8 млрд - это водочные бренды с русскими названиями, но произведенные не в России. Это "Смирнофф", "Столичная". Брендов российского производства катастрофически мало. Известен "Русский стандарт", и он составляет около 70% российского экспорта водки".

"Русская водка" узнаваема, но недостаточно известны наши бренды, подтверждают в Российском экспортном центре (РЭЦ). Другая проблема - низкая доступность мер поддержки экспортерам алкоголя по сравнению, например, с европейскими производителями. "Большая часть объема экспорта приходится на крупных производителей, так как они обладают необходимыми финансовыми ресурсами на получение иностранных сертификатов и маркетинговое продвижение своей продукции, - отмечает руководитель портала "Экспортеры России" Юрий Шурыгин. - Для небольших производителей алкогольной продукции необходимость дополнительных затрат, связанных с сертификацией и рекламой, по-прежнему является серьезным барьером при выходе на международные рынки". Со странами СНГ, говорит Шурыгин, у нас зачастую единые регламенты. В некоторых случаях можно купить нужные документы, а со странами дальнего зарубежья так не получится.

Крупнейшие импортеры водки - Англия, Латвия и Германия

В прошлом году изменения в Бюджетный кодекс сняли ограничения на господдержку экспортеров алкоголя. Теперь они могут на льготных условиях поучаствовать в международных выставках, возместить часть затрат на сертификацию и защиту интеллектуальной собственности. Прорабатывается возможность их участия в программах льготного кредитования. По оценке РЭЦ, при господдержке в продвижении бренда русской водки, а также субсидировании инструментов торгового финансирования экспорт водки к 2024 году может вырасти до 500 млн долларов.

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