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03.02.2020 20:36
Рубрика: Культура

Поезд ушел?

Есть ли будущее у толстых журналов
Текст: Роман Сенчин
Российская газета - Федеральный выпуск № 22(8076)
В конце прошлого года появилась надежда на то, что положение толстых литературных журналов России поправится… Теперь уже, наверное, многим стоит напоминать, а то и рассказывать как новость, что они - культурное достояние страны, дневник русской словесности. С конца XVIII века почти все значимые произведения появлялись на страницах этого огромного дневника. Издания книг шли как бы бонусом.
По привычке я утверждаю, что бумажную книгу, бумажный журнал читаешь с большим интересом и вниманием. Фото: hoto by Shpuk Kris / iStock По привычке я утверждаю, что бумажную книгу, бумажный журнал читаешь с большим интересом и вниманием. Фото: hoto by Shpuk Kris / iStock
По привычке я утверждаю, что бумажную книгу, бумажный журнал читаешь с большим интересом и вниманием. Фото: hoto by Shpuk Kris / iStock

Вернее, так было до самого последнего времени. Лет двадцать назад журналы стали чахнуть и умирать. Популярные авторы предпочитают нести свои новые вещи сразу в издательства, а многие молодые о "толстяках" и понятия не имеют. Исчезают они и из фокуса общественного внимания.

Фото: Юрий Лепский/РГ
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Это печально. Не читающие такие издания обделяют себя, суживают свое сознание. Ведь каждый номер любого журнала - целый срез разных родов литературы, спектр мнений, творческих методов, мировоззрений. Для начинающих авторов до сих пор, несмотря на плачевное положение "толстяков", нет лучшей площадки для дебюта. Многие молодые прозаики и стихотворцы штурмуют издательства, драматурги - театры. Везет из тысяч единицам. Издательствам, театрам не нужны неизвестные имена: не купят книгу, не пойдут на спектакль. Нужно, что называется, засветиться. Журнальная публикация не гарантирует, что наутро проснешься знаменитым, но шанс есть.

Впрочем, шанс все менее верный. Критики и литературные журналисты обращают внимание на журналы реже и реже. В майском за 2014 год номере "Сибирских огней" было напечатано начало романа Гузели Яхиной "Зулейха открывает глаза". И - ни единого отклика. Через год вышла книга - и они, в основном восторженные, посыпались как из рога изобилия. Хвалили больше всего именно начало романа. Что это показывает? То, что "Сибирские огни" критики попросту не открывают. Как наверняка и остальные журналы.

Журналы, колыбель и фундамент нашей литературы, гибнут. Не фигурально, а вполне реально. Несколько лет назад перестал выходить "Континент", как-то тихо скончалась "Литературная учеба", одиннадцать месяцев не выходил "Октябрь", прекратился журнал поэзии "Арион", под вопросом издание петербургской "Звезды". Остальные журналы влачат поистине нищенское существование.

Сейчас даже у самых именитых "толстяков" тиражи не больше четырех тысяч. Да и те не расходятся

Да, это не преувеличение. В начале нулевых они были бедными, теперь - нищие. Некоторые лишились редакционных помещений, штат сотрудников сокращен уже не до минимума, а сверх него - нередко работу двух-трех отделов выполняет один человек. Какой бы он ни был двужильный, он не в состоянии внимательно читать поступающие материалы, не говоря о тщательной редактуре.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Я застал журналы в относительно полной штатной комплектации. Когда редактор посвящал работе с автором многие дни. Сидели в отдельном кабинете над рукописями, вычитывали каждый абзац, обсуждали, обдумывали… В светлых помещениях за специальными столами размещались три-четыре корректора…

Сейчас и уровень редактуры упал, и ошибки проскакивают то и дело. Некому работать - нет денег. (В "Дружбе народов", я слышал, сотрудники вообще не получают зарплаты, и уже не один год.) Гонорары стали чем-то из прошлого; если их и выплачивают, то это крохи, впрочем, нередко крохи необходимые - толстожурнальные авторы, особенно стихотворцы и критики, тоже обнищали до последней степени.

Часто слышатся голоса: журналы должны зарабатывать. С одной стороны, это справедливо. И при Краевском, Некрасове, Каткове их детища финансово процветали, и в советское время "толстяки" были, кажется, делом очень прибыльным. Тиражи в сотни тысяч экземпляров, подписка по лимиту, очереди возле киосков "Союзпечати". Сейчас тиражи даже у самых именитых журналов не больше четырех тысяч. Да и то не расходятся. Хотя тиражи теперь ничего не значат - бумагу стремительно поглощает интернет.

У "толстяков" есть свои сайты плюс две огромные платформы - "Журнальный зал" и "Журнальный мир", - где выкладываются их номера, начиная с середины 1990-х. Это уникальная библиотека. Но у такого рода абсолютно бесплатных сайтов и платформ есть и минус. Некоторые журналы выставляют свежие номера раньше выхода бумажного тиража. И, скажите, какой чудак станет подписываться на журналы или бежать в редакции, чтобы их купить?

Фото: РИА Новости
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По привычке я утверждаю, что бумажную книгу, бумажный журнал читаешь с большим интересом и вниманием. Но утверждаю все менее уверенно - бытие определяет сознание, а бытие наше, как ни крути, погружается в компьютеры, планшеты, смартфоны… Однажды меня посетила, наверное, бредовая идея, которая, впрочем, не дает покоя. Представим, что "Новый мир", "Знамя" или любой другой толстый журнал берут откуда-нибудь круглую сумму и переманивают ею из издательств Пелевина, или Улицкую, или Акунина, или еще кого популярного… Делают сайт платным, объявляют точки, где можно купить бумажные экземпляры. И читатель наверняка ринется к реальным или виртуальным прилавкам. Тысячи, если не десятки тысяч людей буквально подсажены на того или иного автора. Им необязательно читать его в книге - им нужно быстрее, хоть где… А в одном номере с популярными печатать молодых или тех, кто не очень-то на слуху…

Так, по сути, когда-то и было. С тем же молодым и уже тогда (начало 90-х) популярным Пелевиным - автором "Знамени". Почему не рискнуть? Или поезд ушел?

Культура Литература Общество СМИ и соцсети

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