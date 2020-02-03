Есть ли будущее у толстых журналов

В конце прошлого года появилась надежда на то, что положение толстых литературных журналов России поправится… Теперь уже, наверное, многим стоит напоминать, а то и рассказывать как новость, что они - культурное достояние страны, дневник русской словесности. С конца XVIII века почти все значимые произведения появлялись на страницах этого огромного дневника. Издания книг шли как бы бонусом.

Вернее, так было до самого последнего времени. Лет двадцать назад журналы стали чахнуть и умирать. Популярные авторы предпочитают нести свои новые вещи сразу в издательства, а многие молодые о "толстяках" и понятия не имеют. Исчезают они и из фокуса общественного внимания.

Это печально. Не читающие такие издания обделяют себя, суживают свое сознание. Ведь каждый номер любого журнала - целый срез разных родов литературы, спектр мнений, творческих методов, мировоззрений. Для начинающих авторов до сих пор, несмотря на плачевное положение "толстяков", нет лучшей площадки для дебюта. Многие молодые прозаики и стихотворцы штурмуют издательства, драматурги - театры. Везет из тысяч единицам. Издательствам, театрам не нужны неизвестные имена: не купят книгу, не пойдут на спектакль. Нужно, что называется, засветиться. Журнальная публикация не гарантирует, что наутро проснешься знаменитым, но шанс есть.

Впрочем, шанс все менее верный. Критики и литературные журналисты обращают внимание на журналы реже и реже. В майском за 2014 год номере "Сибирских огней" было напечатано начало романа Гузели Яхиной "Зулейха открывает глаза". И - ни единого отклика. Через год вышла книга - и они, в основном восторженные, посыпались как из рога изобилия. Хвалили больше всего именно начало романа. Что это показывает? То, что "Сибирские огни" критики попросту не открывают. Как наверняка и остальные журналы.

Журналы, колыбель и фундамент нашей литературы, гибнут. Не фигурально, а вполне реально. Несколько лет назад перестал выходить "Континент", как-то тихо скончалась "Литературная учеба", одиннадцать месяцев не выходил "Октябрь", прекратился журнал поэзии "Арион", под вопросом издание петербургской "Звезды". Остальные журналы влачат поистине нищенское существование.

Сейчас даже у самых именитых "толстяков" тиражи не больше четырех тысяч. Да и те не расходятся

Да, это не преувеличение. В начале нулевых они были бедными, теперь - нищие. Некоторые лишились редакционных помещений, штат сотрудников сокращен уже не до минимума, а сверх него - нередко работу двух-трех отделов выполняет один человек. Какой бы он ни был двужильный, он не в состоянии внимательно читать поступающие материалы, не говоря о тщательной редактуре.

Я застал журналы в относительно полной штатной комплектации. Когда редактор посвящал работе с автором многие дни. Сидели в отдельном кабинете над рукописями, вычитывали каждый абзац, обсуждали, обдумывали… В светлых помещениях за специальными столами размещались три-четыре корректора…

Сейчас и уровень редактуры упал, и ошибки проскакивают то и дело. Некому работать - нет денег. (В "Дружбе народов", я слышал, сотрудники вообще не получают зарплаты, и уже не один год.) Гонорары стали чем-то из прошлого; если их и выплачивают, то это крохи, впрочем, нередко крохи необходимые - толстожурнальные авторы, особенно стихотворцы и критики, тоже обнищали до последней степени.

Часто слышатся голоса: журналы должны зарабатывать. С одной стороны, это справедливо. И при Краевском, Некрасове, Каткове их детища финансово процветали, и в советское время "толстяки" были, кажется, делом очень прибыльным. Тиражи в сотни тысяч экземпляров, подписка по лимиту, очереди возле киосков "Союзпечати". Сейчас тиражи даже у самых именитых журналов не больше четырех тысяч. Да и то не расходятся. Хотя тиражи теперь ничего не значат - бумагу стремительно поглощает интернет.

У "толстяков" есть свои сайты плюс две огромные платформы - "Журнальный зал" и "Журнальный мир", - где выкладываются их номера, начиная с середины 1990-х. Это уникальная библиотека. Но у такого рода абсолютно бесплатных сайтов и платформ есть и минус. Некоторые журналы выставляют свежие номера раньше выхода бумажного тиража. И, скажите, какой чудак станет подписываться на журналы или бежать в редакции, чтобы их купить?

По привычке я утверждаю, что бумажную книгу, бумажный журнал читаешь с большим интересом и вниманием. Но утверждаю все менее уверенно - бытие определяет сознание, а бытие наше, как ни крути, погружается в компьютеры, планшеты, смартфоны… Однажды меня посетила, наверное, бредовая идея, которая, впрочем, не дает покоя. Представим, что "Новый мир", "Знамя" или любой другой толстый журнал берут откуда-нибудь круглую сумму и переманивают ею из издательств Пелевина, или Улицкую, или Акунина, или еще кого популярного… Делают сайт платным, объявляют точки, где можно купить бумажные экземпляры. И читатель наверняка ринется к реальным или виртуальным прилавкам. Тысячи, если не десятки тысяч людей буквально подсажены на того или иного автора. Им необязательно читать его в книге - им нужно быстрее, хоть где… А в одном номере с популярными печатать молодых или тех, кто не очень-то на слуху…

Так, по сути, когда-то и было. С тем же молодым и уже тогда (начало 90-х) популярным Пелевиным - автором "Знамени". Почему не рискнуть? Или поезд ушел?