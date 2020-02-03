ФАС обяжет Apple и Google разрешить удаление предустановленных приложений

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России хочет обязать разработчиков операционных систем Apple, Google и Microsoft предустанавливать российские приложения на смартфоны и другие электронные устройства - наравне с самими производителями гаджетов. Об этом пишет "Коммерсант".

Кроме того, компании, которые разрабатывают платформы iOS, Android и Windows, могут обязать сделать так, чтобы пользователи имели возможность предварительно установленные приложения, включая собственные фирменные программы - если это не будет препятствовать нормальной работе устройства.

Требование может быть распространено как на смартфоны, так и на планшеты, компьютеры и умные телевизоры Smart TV.

Напомним, что с 1 июля 2020 года на смартфоны, продаваемые в России, должно предустанавливаться отечественное программное обеспечение.