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ФАС обяжет Apple и Google разрешить удаление предустановленных приложений

Текст:   Антон Благовещенский
03.02.2020,  
13:16
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России хочет обязать разработчиков операционных систем Apple, Google и Microsoft предустанавливать российские приложения на смартфоны и другие электронные устройства - наравне с самими производителями гаджетов. Об этом пишет "Коммерсант".

Кроме того, компании, которые разрабатывают платформы iOS, Android и Windows, могут обязать сделать так, чтобы пользователи имели возможность предварительно установленные приложения, включая собственные фирменные программы - если это не будет препятствовать нормальной работе устройства.

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Требование может быть распространено как на смартфоны, так и на планшеты, компьютеры и умные телевизоры Smart TV.

Напомним, что с 1 июля 2020 года на смартфоны, продаваемые в России, должно предустанавливаться отечественное программное обеспечение.

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