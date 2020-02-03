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03.02.2020 12:20
Рубрика: Спорт

Федор Емельяненко проведет следующий бой летом или осенью

Текст: Максим Домчев

Российский боец ММА Федор Емельяненко рассказал о том, когда он планирует провести следующий бой. 43-летний боец по контракту с Bellator должен провести еще два поединка.

"Возможно, выступлю летом или осенью", - сказа он ТАСС. В планах Емельяненко помощь в подготовки бойцов Fedor team к предстоящим поединкам. Свои очередные поединки проведут Валентин Молдавский, Вадим Немков, у которого намечен бой за титул Bellator.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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"Надо будет помогать ребятам и набирать форму самому, а по мере их выступления будем обсуждать со Скоттом Кокером мою дальнейшую карьеру", - добавил он.

Также "Последний Император" рассказал о повреждениях, полученных в поединке против Куинтона Джексона, который прошел в Японии 29 декабря.

"Переломов нет, но я ушиб руку последним ударом - немножко барахлит средний палец, и травмировал ногу. Соперник выставил блок после удара ногой, который мне все же удалось немного ослабить. Но это все равно было достаточно серьезно, и травмировалась мышца ноги", - рассказал спортсмен.

По словам российского бойца ММА, он бы хотел встретиться с Райаном Бейдером, которому уступил в финале Гран-при Bellator.

За карьеру Федор Емельяненко одержал 39 побед при 5 поражениях. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Персона: Федор Емельяненко

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