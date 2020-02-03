Футболист "Локомотива" Миранчук избежал перелома

У полузащитника "Локомотива" Антона Миранчука не выявлено нового перелома стопы. В ближайшее время игрок отправится на медосмотр в Германию, после чего и станут известны точные сроки восстановления.

По информации ряда СМИ, вернуться к тренировкам Миранчук сможет через 3-4 недели. Так что пока его участие в первом официальном матче "Локомотива" в году - 29 февраля на выезде против питерского "Зенита", остается под вопросом.

Травму Антон получил на выходных во встрече с сербским "Партизаном" в рамках предсезонного турнира в Катаре. Россиянину пришлось покинуть поле уже на 18-й минуте. Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Миранчук уже выбывал из строя из-за повреждения стопы. Он пропустил два месяца после того, как повредил стопу в начале сентября в игре с "Сочи".

Тем временем стало известно, что "Локомотив" претендует на покупку защитника "Ромы" Жуана Жезуса. При этом на бразильца претендуют еще два российских клуба: "Рубин" и "Краснодар". Все три команды уже контактировали с римлянами по поводу перехода футболиста. Что интересно - по сообщениям итальянской прессы, Жезус уже согласовал трехлетний контракт с "Фиорентиной". Но официальной информации по этому поводу еще не было.

Помимо Жезуса, СМИ приписывают интерес "Локомотива" к еще двум игрокам - защитнику французской "Тулузы" Агустину Рохелю и хавбеку турецкого "Бешикташа" Джермейну Ленсу. Добавим, что трансферное окно в России закроется 24 февраля.