Гарри Стайлз представил второй сольный альбом

Иногда артистам даже помогает их "звездная болезнь". Знаменитые группы на пике славы нередко уходили в творческие отпуска. Bon Jovi, Eagles, Blur, Kiss и многие другие. Также и наши: "Неприкасаемые", "АукцЫон", "Моральный кодекс"… Прославившись и прилично заработав все вместе, они старались доказывать, что каждый из них что-то стоит и поодиночке.

Главный хит с нового диска Гарри Стайлза набрал 21 млн просмотров. Фото: REUTERS

Вот и английский One Direction - самый успешный английский бойз-бэнд "десятых годов" - тоже продолжает бессрочные каникулы. Его участники могли бы пропасть в безвестности, но тот, кто точно выстроил тактику, - в итоге не прогадал. Первым прославился кудесник чувственных фальцетов Зейн Малик, предложивший свои вокальные возможности хит-мейкеру Sia, хмурой и уставшей от сотрудничества с капризными Рианной и Дженнифер Лопес. Охотно спел с Тейлор Свифт и Ники Минаж… Но, конечно, Гарри Стайлзу, несколько лет конкурировавшему с Зейном в группе, этот путь уже не подходил - хотя бы из гордости, самоуважения и нежелания повторяться…

Кто бы мог подумать, что он - дружелюбный и вечно миривший всех в One Direction, напротив, предпочтет все делать один? И уже в первом альбоме отойдет от поп-музыки и смешает брит-поп, глэм, фолк и неоромантику в духе Элтона Джона? А в итоге баллада Sign of the Times ("Знамение времени") станет № 1 в хит-параде Великобритании, согнав с вершины надолго обосновавшегося нам Эда Ширана.

И вот теперь Гарри Стайлз выпустил второй альбом Fine Line, с уже заметно изменившимися музыкальными пристрастиями. Певец и гитарист увлекся позитивным танцевальным фанком в духе 70-х, стилями электро-поп, светлыми вокальными гармониями и красивыми проигрышами на акустической шестиструнке - контрапунктом к сочным компьютерным тембрам. К тому же и написал такую замечательную песню, как Treat People With Kindness ("Относись к людям с добротой"). После чего огромная аудитория и поняла: именно таких слов, в качестве девиза и столь отважных мелодий - утешения или ободрения - и не хватало современному шоу-бизнесу. Главный хит с нового диска Adore You набрал уже рекордные 21 миллион просмотров. И, кажется, это не предел.

Жаль только, что в Fine Line нет уже такой стадионной баллады, как Sign of the Times, исчезли ритмы хлесткого рок-н-ролла... Зато эпизодически появляется чарующая меланхолия, обволакивающий атмосферный звук и влекущие поп-гармонии, пылко драпированные то флером ориентальности и величия, как в хите Cherry, а то и интонациями раннего диско и фанка группы Bee Gees или подпевками в духе традиционного госпел-хора, что сегодня в трендах шоу-бизнеса. Все эти столь разные песни снова доказывают, что Гарри Стайлз - первоклассный певец, не банально смешивающий разные стили и веяния моды 70-90-х годов и наших дней.

Кстати

Гарри Стайлз объявил, что впервые приедет на гастроли в Россию. Его московский концерт 3 июня как раз и завершит европейский тур в поддержку альбома Fine Line.