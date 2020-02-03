Гарри Стайлз представил второй сольный альбом

Новости

Пушков: Польша ничего не выиграла 21:50
Видео: Бабуин украл львенка и начал ухаживать за ним 21:49
После Brexit: "Мы не потерпим людей, не говорящих по-английски" 21:44
МИД предупредил о "кризисе развития" Эстонии 21:32
Минобороны: "Панцирь-С" уничтожил летевший к базе Хмеймим беспилотник 21:02
Минтранс не подтвердил досрочное открытие авиасообщения с Египтом 21:01
Hubble заснял спиралевидный объект в созвездии Рыб 20:38
Иран ввел запрет на экспорт медицинских масок 20:25
Объявлен конкурс на логотип и талисман Игр стран СНГ 20:13
Аксенов готов стать поручителем для освобождения владельца парка "Тайган" 20:10
Кокорин оформил дубль в матче за "Зенит-2" 20:07
В Москве представят уникальные книги про русскую общину в Марокко 20:01
Суд арестовал владельца крымского зоопарка "Тайган" Олега Зубкова 19:45
В Цхинвале нашли мертвым российского советника по вопросам здравоохранения 19:35
"Газпром" в три раза сократил транзит газа через Украину 19:25
В Краснодаре из СИЗО выпустили пластического хирурга Алену Верди 19:11
В Подмосковье ребенок умер от отравления неизвестным ядом 19:07
Нурмагомедову неинтересен реванш с Макгрегором 18:43
Вышел тизер продолжения "Большого Лебовски" 18:38
Арестованный за избиение росгвардейца боксер исключен из сборной 18:36
Фото: В Ярославле Волга вышла из берегов 18:30
Госдума ограничит командировки депутатов из-за ситуации с коронавирусом 18:27
Попова: У контактировавших с заболевшими лиц коронавирус не обнаружен 18:11
Мишустин 15 апреля выступит в Госдуме с отчетом кабмина 18:11
Универсал Skoda Octavia остался в России с одним двигателем 18:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
03.02.2020 20:35
Рубрика: Культура

Каникулы над пропастью

Гарри Стайлз представил второй сольный альбом
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 22(8076)
Иногда артистам даже помогает их "звездная болезнь". Знаменитые группы на пике славы нередко уходили в творческие отпуска. Bon Jovi, Eagles, Blur, Kiss и многие другие. Также и наши: "Неприкасаемые", "АукцЫон", "Моральный кодекс"… Прославившись и прилично заработав все вместе, они старались доказывать, что каждый из них что-то стоит и поодиночке.
Главный хит с нового диска Гарри Стайлза набрал 21 млн просмотров. Фото: REUTERS

Вот и английский One Direction - самый успешный английский бойз-бэнд "десятых годов" - тоже продолжает бессрочные каникулы. Его участники могли бы пропасть в безвестности, но тот, кто точно выстроил тактику, - в итоге не прогадал. Первым прославился кудесник чувственных фальцетов Зейн Малик, предложивший свои вокальные возможности хит-мейкеру Sia, хмурой и уставшей от сотрудничества с капризными Рианной и Дженнифер Лопес. Охотно спел с Тейлор Свифт и Ники Минаж… Но, конечно, Гарри Стайлзу, несколько лет конкурировавшему с Зейном в группе, этот путь уже не подходил - хотя бы из гордости, самоуважения и нежелания повторяться…

Кто бы мог подумать, что он - дружелюбный и вечно миривший всех в One Direction, напротив, предпочтет все делать один? И уже в первом альбоме отойдет от поп-музыки и смешает брит-поп, глэм, фолк и неоромантику в духе Элтона Джона? А в итоге баллада Sign of the Times ("Знамение времени") станет № 1 в хит-параде Великобритании, согнав с вершины надолго обосновавшегося нам Эда Ширана.

И вот теперь Гарри Стайлз выпустил второй альбом Fine Line, с уже заметно изменившимися музыкальными пристрастиями. Певец и гитарист увлекся позитивным танцевальным фанком в духе 70-х, стилями электро-поп, светлыми вокальными гармониями и красивыми проигрышами на акустической шестиструнке - контрапунктом к сочным компьютерным тембрам. К тому же и написал такую замечательную песню, как Treat People With Kindness ("Относись к людям с добротой"). После чего огромная аудитория и поняла: именно таких слов, в качестве девиза и столь отважных мелодий - утешения или ободрения - и не хватало современному шоу-бизнесу. Главный хит с нового диска Adore You набрал уже рекордные 21 миллион просмотров. И, кажется, это не предел.

Фото: EPA
Почему новые песни Холзи бьют рекорды

Жаль только, что в Fine Line нет уже такой стадионной баллады, как Sign of the Times, исчезли ритмы хлесткого рок-н-ролла... Зато эпизодически появляется чарующая меланхолия, обволакивающий атмосферный звук и влекущие поп-гармонии, пылко драпированные то флером ориентальности и величия, как в хите Cherry, а то и интонациями раннего диско и фанка группы Bee Gees или подпевками в духе традиционного госпел-хора, что сегодня в трендах шоу-бизнеса. Все эти столь разные песни снова доказывают, что Гарри Стайлз - первоклассный певец, не банально смешивающий разные стили и веяния моды 70-90-х годов и наших дней.

Кстати

Гарри Стайлз объявил, что впервые приедет на гастроли в Россию. Его московский концерт 3 июня как раз и завершит европейский тур в поддержку альбома Fine Line.

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым

Главное сегодня

Минтранс предложил запретить музыкальные выступления в электричках
Мишустин 15 апреля выступит в Госдуме с отчетом кабмина
Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца
Захарова прокомментировала высказывание главы МИД Польши
Чартеры между Россией и Китаем будут прекращены с 14 февраля
Деловой завтрак
Деловой завтрак
Михаил Пиотровский: Эрмитаж важен не меньше, чем армия и экономика
Тест
Тест
Как хорошо вы знаете Чехова и его произведения?