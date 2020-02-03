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03.02.2020 19:25
Рубрика: Экономика

"Газпром" в три раза сократил транзит газа через Украину

Текст: Евгений Гайва

Транзит российского газа через Украину в январе 2020 года составил 2,55 млрд кубометров, что в три раза меньше по сравнению с показателем за тот же месяц прошлого года. Такие данные приводит глава украинской газотранспортной компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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"Согласно оперативным данным транзит газа в январе составил 2,548 млрд кубометров", - говорится в сообщении. Отмечается также, что оплаченные мощности газотранспортной системы использованы "Газпромом" на 46%.

В январе прошлого через Украину было прокачано 8,065 млрд кубических метров российского газа.

В 2019 году транзит газа через Украину составил 89,6 млрд кубометров, что на 3% больше по сравнению с уровнем 2018 года.

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