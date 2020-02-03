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03.02.2020 16:16
Рубрика: В мире

Генеральный директор ВОЗ призвал не паниковать из-за коронавируса

Текст: Юрий Когалов
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал жителей планеты не паниковать из-за распространения коронавируса нового типа.

"Пока все это не так масштабно. Бояться нечего. Сейчас нет причин для паники", - заявил он. По его словам, в настоящее время нет никакой необходимости в мерах, которые "излишне мешают международным поездкам и торговле". Число заболевших за пределами Китая невелико, напомнил Гебрейесус, добавив, что тем не менее необходимо принимать меры, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Фото: Kota Kawasaki / The Yomiuri Shim / REUTERS
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Согласно последним данным, количество заболевших в Китае достигло 17238 человек, 361 человек скончался. За пределами КНР был зарегистрирован 151 случай (в 23 странах), один заболевший скончался (на Филиппинах).

Ранее ВОЗ объявила режим чрезвычайной ситуации в сфере международного общественного здравоохранения в связи с распространением коронавируса. Данное решение было принято после первых подтвержденных случаев передачи вирусной инфекции от человека к человеку за пределами КНР.

В мире Восточная Азия Китай Международные организации ВОЗ Распространение нового коронавируса

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