Генеральный директор ВОЗ призвал не паниковать из-за коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал жителей планеты не паниковать из-за распространения коронавируса нового типа.

"Пока все это не так масштабно. Бояться нечего. Сейчас нет причин для паники", - заявил он. По его словам, в настоящее время нет никакой необходимости в мерах, которые "излишне мешают международным поездкам и торговле". Число заболевших за пределами Китая невелико, напомнил Гебрейесус, добавив, что тем не менее необходимо принимать меры, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Согласно последним данным, количество заболевших в Китае достигло 17238 человек, 361 человек скончался. За пределами КНР был зарегистрирован 151 случай (в 23 странах), один заболевший скончался (на Филиппинах).

Ранее ВОЗ объявила режим чрезвычайной ситуации в сфере международного общественного здравоохранения в связи с распространением коронавируса. Данное решение было принято после первых подтвержденных случаев передачи вирусной инфекции от человека к человеку за пределами КНР.