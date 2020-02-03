Главы МИД Беларуси и Литвы встретились в агрогородке

Всего пятнадцать километров отделяют от стройплощадки Белорусской АЭС белорусский районный центр Рымдюны, куда по приглашению главы МИД РБ прибыл 3 февраля его литовский коллега. Этот небольшой агрогородок в республике считают образцовым примером дружественного проживания белорусов и этнических литовцев.

Министры иностранных Владимир Макей и Линас Линкявичюс в этот же день провели диалог с представителями местной диаспоры в Литовском центре культуры, образования и информации, который белорусский глава МИД назвал "ярким свидетельством того, что государства стремятся жить в добрососедстве. Конечно, бывают политические разногласия, но я уверен, что мы все заинтересованы в том, чтобы жили друг с другом в мире и покое", - подчеркнул он.

Литовский министр, в свою очередь, тоже отметил наличие политических разночтений в отношениях с соседней страной, но выразил уверенность, что это не является препятствием для продолжения диалога между Вильнюсом и Минском. "Мы должны общаться, разговаривать, уважая друг друга, думая о будущем, хотя и имея политические разногласия, что тоже не секрет. Но это же не проблема. Мы должны говорить об этом открыто, как и подобает соседям", - резюмировал Линас Линкявичюс.

С этого мероприятия, отмечает агентство, начался двухдневный визит главы литовского внешнеполитического ведомства в Беларусь. Во вторник у высокопоставленного дипломата запланирована очередная встреча с Владимиром Макеем, которая пройдет в столице Беларуси, после которой главы МИД обеих стран сделают заявление для средств массовой информации, сообщает БЕЛТА.