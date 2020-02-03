Голикова: Китай все еще не передал России штамм нового коронавируса

Китай по-прежнему не ответил на просьбу России предоставить штамм нового коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова после заседания оперативного штаба по противодействию распространения в России вируса 2019-nCoV. Ранее она сообщала, что Россия предложила Китаю оказать помощь по проведению противоэпидемических мер в зоне заражения в Ухане, а также провести совместную работу по разработке вакцины.

Сейчас передача исходного штамма стала менее актуальна - с появлением в России первых двух случаев подтвержденного завоза нового вируса в Россию, наши специалисты получили возможность выделить штамм, взяв биоматериал у пациентов.

"Я хочу сказать, что наши специалисты работают в этом направлении, китайская сторона не представила нам возможности воспользоваться ее данными в части вакцины и в части штамма, поэтому мы из доступных нам источников, из того, что имеется сегодня в нашем распоряжении, этой работой занимаемся", - пояснила Голикова.