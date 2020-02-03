Мера профилактическая, отметила вице-премьер, но ограничить ввоз животных необходимо, поскольку по-прежнему главная цель - минимизировать риски проникновения в страну вируса 2019-nCoV. Ситуация в России остается стабильной. "Оснований для объявления чрезвычайной ситуации и введения дополнительных ограничительных мер в связи с коронавирусом сегодня не имеется", - отметила Татьяна Голикова. Поэтому правительство действует по ранее выверенному плану.
Сейчас самое главное - сосредоточиться на подготовке всего необходимого в регионах и для проведения карантина у тех, кто прибывает из Китая, и при выявлении людей, которые могли иметь контакт с заболевшими, и обеспечения готовности медицинских учреждений. "В регионах планы таких мероприятий подготовлены, утверждены и должны неукоснительно выполняться". Речь также идет о создании запасов медикаментов, расходных медицинских материалов и дезинфицирующих средств. Кстати, усиленная дезинфекция уже введена на предприятиях общественного питания.
Совместно с Минобороны готовится операция по эвакуации наших граждан, остающихся в эпицентре распространения вируса - провинции Хубэй. Вывозить людей будут военными самолетами. Пока из более 600 российских граждан заявили о решении улететь в Россию 133 человека.
"Я обращаюсь к нашим гражданам, остающимся в Китае, чтобы они приняли ответственное решение о возвращении. Мы действуем исключительно из соображений их безопасности и сохранения здоровья", - отметила Татьяна Голикова.