Правительство ввело временный запрет на ввоз экзотических животных, рыб, насекомых и прочей живности из Китая. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам третьего заседания оперативного штаба по противодействию распространения в стране китайского коронавируса. Россельхознадзор совместно с Федеральной таможенной службой должен обеспечить выполнение этого решения.

Мера профилактическая, отметила вице-премьер, но ограничить ввоз животных необходимо, поскольку по-прежнему главная цель - минимизировать риски проникновения в страну вируса 2019-nCoV. Ситуация в России остается стабильной. "Оснований для объявления чрезвычайной ситуации и введения дополнительных ограничительных мер в связи с коронавирусом сегодня не имеется", - отметила Татьяна Голикова. Поэтому правительство действует по ранее выверенному плану.

Сейчас самое главное - сосредоточиться на подготовке всего необходимого в регионах и для проведения карантина у тех, кто прибывает из Китая, и при выявлении людей, которые могли иметь контакт с заболевшими, и обеспечения готовности медицинских учреждений. "В регионах планы таких мероприятий подготовлены, утверждены и должны неукоснительно выполняться". Речь также идет о создании запасов медикаментов, расходных медицинских материалов и дезинфицирующих средств. Кстати, усиленная дезинфекция уже введена на предприятиях общественного питания.

Совместно с Минобороны готовится операция по эвакуации наших граждан, остающихся в эпицентре распространения вируса - провинции Хубэй. Вывозить людей будут военными самолетами. Пока из более 600 российских граждан заявили о решении улететь в Россию 133 человека.

Совместно с Минобороны готовится операция по эвакуации наших граждан, остающихся в эпицентре распространения вируса - провинции Хубэй

"Я обращаюсь к нашим гражданам, остающимся в Китае, чтобы они приняли ответственное решение о возвращении. Мы действуем исключительно из соображений их безопасности и сохранения здоровья", - отметила Татьяна Голикова.