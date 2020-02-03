Голикова: Самолеты ВКС будут направлены в Ухань для эвакуации россиян

Самолеты ВКС России сегодня будут направлены в Ухань для эвакуации россиян из провинции Китая, где активно распространяется коронавирусная инфекция, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. "Сейчас оценка по количеству граждан чуть превышает 130 человек, но она постоянно меняется", - подчеркнула она на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

По словам зампреда правительства, решение о закрытии границы с Китаем дает эффект - поток граждан сократился. Регулярные авиарейсы осуществляются только в столичный аэропорт "Шереметьево". Если 31 января совершено 19 рейсов, то 1 февраля - только 5. "Также 1 февраля осуществлено 8 чартерных рейсов из КНР, перевезено 694 пассажира, это граждане России, - рассказала Голикова. - 2 февраля выполнено 8 чартерных и 4 регулярных рейса и перевезено 280 граждан Российской Федерации".

- На всех рейсах осуществляются необходимые мероприятия по профилактике и выявлению лиц с признаками острых респираторных заболеваний, подчеркнула вице-премьер.