Госдума ограничит командировки депутатов из-за ситуации с коронавирусом

Командировки депутатов Госдумы будут ограничиваться в связи с проблемой распространения коронавируса. Кроме того, Госдума проведет специальные парламентские слушания, где обсудит риски уже для всех россиян.

Как заявил журналистам председатель нижней палаты Вячеслав Володин, ограничение заграничных поездок планируется. Решение на эту тему будет принято, "исходя из интересов граждан нашей страны", уточнил он.

А 17 февраля Госдума намерена провести парламентские слушания по ситуации с распространением коронавируса.

Володин отметил, что думский комитет по охране здоровья ведет мониторинг ситуации с коронавирусом, находясь "в коммуникации с отраслевым министерством".

- Считаем правильным эту тему обсудить, - пояснил Володин, - тем более вы видите, насколько общество, с одной стороны, напугано ситуацией, с другой - не знает что делать и как себя вести в связи с этим. Мы постараемся пригласить тех, кто должен дать ответы на эти вопросы.