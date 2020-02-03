Новости

Нурмагомедову неинтересен реванш с Макгрегором 18:43
Вышел тизер продолжения "Большого Лебовски" 18:38
Арестованный за избиение росгвардейца боксер исключен из сборной 18:36
Фото: В Ярославле Волга вышла из берегов 18:30
Госдума ограничит командировки депутатов из-за ситуации с коронавирусом 18:27
Попова: У контактировавших с заболевшими лиц коронавирус не обнаружен 18:11
Мишустин 15 апреля выступит в Госдуме с отчетом кабмина 18:11
Универсал Skoda Octavia остался в России с одним двигателем 18:04
Суд арестовал Кушиташвили за нападение на росгвардейца 17:54
В Барнауле студент-медик спас женщину с перерезанным горлом 17:52
Нарышкин поздравил сотрудников Гохрана со столетием со дня основания 17:50
В Москве в квартире топ-менеджера нашли мертвую девушку 17:38
Пять творческих вузов смогут учить по своим собственным стандартам 17:38
Шведского кулинара пригрозили убить за пиццу с киви 17:36
В Петербурге появятся водородные автобусы 17:33
Шесть человек пострадали при стрельбе в Калифорнии 17:31
"Магнит" приостановил поставки китайских овощей 17:31
В Твери скончался водитель автомобиля, влетевшего в толпу людей 17:28
Голикова: Китай все еще не передал России штамм нового коронавируса 17:23
Введен временный запрет на ввоз экзотических животных из Китая 17:23
В Москве продлен "желтый" уровень опасности 17:21
Псковские таможенники нашли полтора миллиона сигарет в еловых досках 17:18
Проект об индексации пенсий опекунов внесен в Госдуму 17:14
В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды 17:12
Найдена наскальная "космическая карта" исчезнувшей цивилизации пуэбло 17:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
03.02.2020 18:27
Рубрика: Власть

Госдума ограничит командировки депутатов из-за ситуации с коронавирусом

Текст: Татьяна Замахина

Командировки депутатов Госдумы будут ограничиваться в связи с проблемой распространения коронавируса. Кроме того, Госдума проведет специальные парламентские слушания, где обсудит риски уже для всех россиян.

Фото: РИА Новости
Иностранцев, зараженных коронавирусом, могут депортировать из России

Как заявил журналистам председатель нижней палаты Вячеслав Володин, ограничение заграничных поездок планируется. Решение на эту тему будет принято, "исходя из интересов граждан нашей страны", уточнил он.

А 17 февраля Госдума намерена провести парламентские слушания по ситуации с распространением коронавируса.

Володин отметил, что думский комитет по охране здоровья ведет мониторинг ситуации с коронавирусом, находясь "в коммуникации с отраслевым министерством".

- Считаем правильным эту тему обсудить, - пояснил Володин, - тем более вы видите, насколько общество, с одной стороны, напугано ситуацией, с другой - не знает что делать и как себя вести в связи с этим. Мы постараемся пригласить тех, кто должен дать ответы на эти вопросы.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

Мишустин 15 апреля выступит в Госдуме с отчетом кабмина
Захарова прокомментировала высказывание главы МИД Польши
В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым
Чартеры между Россией и Китаем будут прекращены с 14 февраля
МВД введет новые комбинации в коды регионов для госзнаков
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Какие схемы пенсионных накоплений предложат гражданам