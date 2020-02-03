Гражданскую оборону собираются реформировать

Возможно, в скором будущем такое хорошо знакомое еще с советских времен понятие, как "гражданская оборона", перестанет существовать и в памяти потомков останется только как название известной рок-группы.

Такая ситуация может произойти в результате радикального реформирования системы ГО, которым занялось МЧС России. Об изменении подходов к гражданской обороне в МЧС стали говорить с тех самых пор, как в России было создано спасательное ведомство, то есть еще с начала 90-х годов.

Так получилось, что система гражданской обороны досталась стране в наследство со времен Советского Союза. И как наследие "холодной войны" она в основном была "заточена" именно под военное время.

А потому не случайно, что, когда МЧС формировалось как ведомство, призванное бороться с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера в мирное время, система гражданской обороны в МЧС не вошла. Она осталась в ведении минобороны и продолжала там оставаться до тех пор, пока в МЧС не создали свою систему защиты населения. То есть система ГО перешла к МЧС, когда новая система реагирования на ЧС была уже сформирована. До недавнего времени в МЧС России структурно действовали как Департамент гражданской обороны, так и Департамент гражданской защиты. Они зачастую по многим направлениям дублировали друг друга. С приходом в министерство нового руководства оба департамента объединили.

Чтобы изменить систему гражданской обороны, придется пересмотреть тысячи документов

Теперь пришло время поменять и пересмотреть тысячи, если не десятки тысяч документов, которые регулируют деятельность всей системы защиты россиян от всех возможных угроз хоть в мирное, хоть в военное время. Об этом на днях говорили на тематической межведомственной конференции, которая и была посвящена именно этой проблеме.

Заместитель главы МЧС Павел Барышев сказал, что объединение двух систем позволит оптимизировать работу и снизить административные барьеры, повысить роль и эффективность гражданской обороны.

Но вот само это понятие все же может кануть в небытие. По крайней мере в кулуарах форума ее участники говорили, что сам термин "гражданская оборона" звучит слишком милитаристски угрожающе. А хорошо выстроенная уже в постсоветское время региональная система реагирования на ЧС вполне может вместить от ГО все нужное и полезное.