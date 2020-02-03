В центральном матче очередного тура регулярного чемпионата Единой лиги лидер соревнований БК "Химки" в Казани одолел местный УНИКС - 98:88. Подмосковная команда уверенно идет к тому, чтобы получить первый номер посева в плей-офф, куда попадут восемь сильнейших участников из чертовой дюжины.

В составе победителей лучшими бомбардирами стали Алексей Швед и Девин Букер, набравшие по 25 очков, ровно 20 в активе Яниса Тимма. В рядах УНИКСа "двадцатниками" тоже отличились Эрик Макколлум и Джамар Смит.

У "Химок" по-прежнему хватает травмированных. Если оставить за скобками так и не сыгравшего пока ни одного матча Тимофея Мозгова, то в лазарете находятся Крис Крамер, Дайрис Бертанс и Джереми Эванс, к ним перед матчем с казанцами добавился Энтони Гилл, подвернувший ногу на тренировке.

Естественно, в своем послематчевом комментарии главный тренер химчан Римас Куртинайтис не мог не упомянуть о кадровых проблемах: "У нас не самая лучшая ситуация из-за травм, тем не менее, играли неплохо. Все баскетболисты скамейки, которая в этом году находилась на площадке поменьше, дали свой максимум. Думаю, заслуженно победили, хотя исход матча не был ясен до самого конца. Концовку сыграли лучше и взяли верх. У нас восемь иностранцев, можно играть шестерым, но мы должны делать ротацию, потому что матчей много. Я все время пытаюсь снять какое-то игровое время со Шведа и Тиммы, но не получается, потому что все матчи мы играем на победу и не экономим силы".

Римас Куртинайтис: Все время пытаюсь снять игровое время с Алексея Шведа и Яниса Тиммы, но никак не получается

Остальные матчи: "Зелена-Гура" (Польша) - "Нижний Новгород" - 103:108 ОТ, "Зенит" СПб - "Калев" (Эстония) - 75:76, "Автодор" (Саратов) - "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 81:97, "Цмоки-Минск" (Беларусь) - "Астана" (Казахстан) - 96:77, "Енисей" (Красноярск) - "Парма" (Пермь) - 83:85. Лидируют: "Химки" - 15 побед - 1 поражение, "Локо", ЦСКА - по 12-4, УНИКС - 9-6.

"Матч Звезд" АСБ

В Уфе прошел 11-й по счету "Матч Звезд" Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ). Игра стала второй по результативности в истории "Матчей Звезд". Сборная Востока победила сборную Запада со счетом 127:117.

Лучшими бомбардирами матча стали: у Востока - игрок казанской "Академии спорта" Шухрат Мурадхаджаев (19 очков), у Запада - баскетболист МГАФК ("Малаховка") Павел Алексиевич (16). Самыми ценными игроками (MVP) признаны форвард магнитогорских "Стальных сердец" Андрей Костомаха и атакующий защитник Колледжа олимпийского резерва Пермского края Полина Матушкина (8 очков).

Отметим, что поединок на трибунах хоккейной арены собрал около шести тысяч болельщиков.

Перед игрой с приветственным словом к гостям и участникам выступили председатель наблюдательного совета АСБ, полномочный представитель президента РФ в Конституционном Суде Александр Коновалов и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. По традиции "Матч звезд" сопровождался крутым атмосферным шоу, включавшим разнообразные конкурсы. Так, конкурс по броскам сверху судили известные в прошлом игроки сборной России Сергей Панов и Никита Моргунов, а также экс-игрок национальной сборной по футболу, сейчас помощник президента Российского футбольного союза Алексей Смертин. Почетными гостями "Матча Звезд" АСБ стали олимпийский чемпион 1972 года Иван Едешко, заслуженный тренер СССР, член зала славы FIBA Евгений Гомельский, олимпийский чемпион 1992 года Ирина Сумникова, олимпийский чемпион 1988 года Сергей Тараканов, присутствовал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

Подготовил Дмитрий Ключевский